Будущее – в наших руках

Сегодня наша страна является одним из островков спокойствия в бушующем океане жизни, и очень важно понимать, какой ценой это дается. Тем более что остро стоит вопрос кредита доверия, в обществе не отрефлексирован ряд социальных травм.

Январские события, пандемия COVID-19, лесные пожары… Наше общество прошло через многое. И все эти раны должны быть залечены, должны быть извлечены уроки, должны произойти изменения.

Поэтому перезапуск политических институтов необходим не как формальное действие, а как содержательный процесс, чтобы каждый казахстанец мог прочувствовать, что в его руках не только собственное будущее, но и будущее его семьи, страны.

Безусловно, крайне важна для устойчивого развития общества и государства роль местного самоуправления. Демократизация – это тренд, который охватывает как представительные, так и исполнительные органы власти. Электоральный период 2022–2023 годов является крупным компонентном этой большой картины.

В рамках этой работы проводится в том числе внедрение выборности акимов. Несколько лет у нас осуществляются выборы руководителей сельских округов, поселков и городов районного значения (малые города, подчиненные районам). В 2024 году также грядут выборы районных акимов, и полагаю, что это далеко не конец трансформации архитектуры государственной власти.

Дальнейшее масштабирование таких практик, безусловно, станет стимулом для развития гражданского общества, являющегося основой развития политической активности.

При этом наиболее перспективной с позиции внедрения механизмов демократии и развития системы управления государством я вижу реформу в сфере ЖКХ – именно домовые чаты могут стать настоящей кузницей будущих политических кадров, которые уже апробируют себя в этих «государствах в миниатюре».

Мажоритарная система в текущих условиях необходима не только как стимул к развитию и расширению рынка услуг по политическому и электоральному консалтингу, исследованиям, организационной работе, работе в медиа и так далее за счет именно местной, казахстанской, экспертизы, но и как стимул к изменению политической культуры, что ничуть не менее важно.

Потребность в изменении политической культуры наглядно видна для общества по тому, как ряд политических организаций и отдельных кандидатов подходит к участию в предстоящих выборах. Эту работу нужно вести на постоянной основе, а не только в электоральный период.

Вопрос достаточности времени на предвыборную подготовку, на мой взгляд, риторический. Во-первых, запуск нового электорального цикла был ожидаем и очевиден еще с январской трагедии, и все понимали, что это вопрос самого ближайшего будущего. Так что можно сказать: времени на подготовку было много.

Во-вторых, если те или иные движения и инициативы имеют реальные политические амбиции, не ограничивающиеся вхождением в «парламентский минимум», то и необходимую для этого работу нужно вести соответствующим образом.

Политическая и гражданская активность – это не «движ» в период проведения выборов, а ежедневная работа, которую нужно делать, для того чтобы заслужить доверие, сформировать команду, разделяю­щую ваши ценности и взгляды, найти ресурсы для борьбы.