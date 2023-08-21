Быть сильными и здоровыми

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Кошкарбек Тусипов

Вчера в нашей стране традиционно отметили День спорта. Сейчас физкультурой и спортом в республике занимаются 7 млн 587 тыс. человек, или каждый третий казахстанец.

За последние три года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тыс. систематически занимаются национальными видами спорта.

Свыше 258 тыс. детей и подростков посещают занятия в более чем 800 детско-юношеских физкультурных клубах. В целом по республике насчитывается около 43 тыс. спортивных сооружений, из них порядка 23 тыс. – в сельской местности. В этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению шести действующих спортивных объектов.

Ежегодно в республике проводятся более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тыс. человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.

В марте Министерство культуры и спорта утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы. К 2030-му ведомство намерено довести долю казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения. Для этого идет интенсивная работа по обеспечению населенных пунктов спортивной инфраструктурой.

В честь Дня спорта по всему Казахстану вчера прошли более 100 мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое.

В Астане прошли около 20 крупных мероприятий. В Центральном концертном зале «Казахстан» состоялось торжественное собрание, в ходе которого работники спорта и ветераны, внесшие значительный вклад в развитие спорта страны, награж­дены почетными грамотами Премьер-министра РК и ведомственными нагрудными знаками.

Что касается непосредственно состязаний, то в столице прошел турнир по триатлону Astana Triathlon для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км Astana Run Challenge, открытый городской турнир по пара-карате, чемпионат столицы по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту...

Более 40 мероприятий были проведены в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу. Еще более 30 мероприятий состоялись в Карагандинской области. В частности, XVI Областная спартакиада «Арай-2023».

– День спорта призван популяризировать физическую культуру и здоровый образ жизни среди казахстанцев. Поэтому в течение нескольких дней по всей стране проходят спартакиады, а также областные, городские и районные соревнования среди любителей. Охват был максимальным как в плане представленных дисциплин, так и в плане состава участников. Попробовать свои силы мог любой желающий, – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

#здоровье #Спорт #ЗОЖ #физкультура #День спорта

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