Черта бедности изменится в Казахстане с нового года

С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, планировалось определять черту бедности с 1 января 2025 года в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением АСП.

Приказ МТСЗН РК от 20 декабря 2024 года № 473 вводится в действие с 6 января 2025 года.