«...Чтобы не было ни одной фальшивой ноты»

Свежий выпуск
1392
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Она стала значимым культурным событием. Символично, что юбилей писателя совпал с Годом 550-летия Казахского ханства, истории которого он посвятил многие свои произведения. Ильяс Есенберлин является первым из казахских писателей, посвятивших свое творчество теме борьбы за независимость страны и обретение государственности.
Ученый секретарь музея Галия Темиртон, рассказывая об экспозиции, подчеркнула, что многие экспонаты представлены впервые. К примеру, порт­рет писателя кисти художника Агимсалы Дузельханова, подаренный им детям Ильяса-ага. А также рукописи стихов И. Есенберлина к различным песням – «Жастар вальсі» на музыку Мукана Тулебаева, «Домбыра» – музыка Бахытжана Байкадамова, «Сауыншы жеңгей әні», «Жас түлектер әні», «Қыз арманы» и другие стихи. Как оказалось, немногие знают, что Есенберлин писал стихи к песням. Поэтому радует, что выставка вызвала огромное восхищение и интерес, ведь ее посетили более 13 тыс. алматинцев и гостей города.
– Сегодня Ильяса Есенберлина по праву называют предвестником независимости и певцом свободы, – продолжила Галия Темиртоновна. – Его произведения занимают особое место в казахской литературе. И, как говорил Чингиз Айтматов, обладают своей­ ценностью и литературной судьбой, независимо ни от прошлых, ни от сегодняшних конъюнктур.
– Многие экспонаты – личные вещи писателя. Расскажите их историю, как они попали в музей?
– Да, на выставке было немало личных вещей Ильяса-ага, свыше 150 предметов. В основном это его награды и книги, а также оригиналы документов из фондов Цент­рального государственного музея РК и Государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей. Спе­циальные витрины демонстрировали его медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ­1941–1945 гг.», ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также знак и дип­лом «Лауреат Госпремии Казахской ССР в облас­ти литературы имени Абая» 1968 года, и другие.
Многие из личных вещей в 1983 году нашему музею передала супруга писателя Диляра Джусупбекова. А чапан и дачную настольную лампу подарили музею его дети накануне открытия сегодняшней выставки. Как нам рассказал его сын Козыкорпеш, Ильяс-ага очень любил носить чапан, подаренный узбекскими коллегами еще в 70-е годы во время Дней казахской литературы и искусства в Узбекистане. А лампа являлась своего рода свидетелем живых строк будущих произведений великого писателя.
– Музей представил и такие необычные экспонаты, как рукодельные картины, вышитые нитками-мулине. Как они связаны с писателем?
– К Ильясу-ага они имеют непосредственное отношение, так как их вышивала его супруга Диляра Джусупбекова. В тяжелые годы ссылки она поддерживала мужа полными любви, нежности и добра письмами, а также хранившими тепло ее рук вышитыми крестиком картинами. В целом выставка отразила весь гражданский и творческий путь писателя. В ней, насколько это было возможно, мы постарались охватить все, что было присуще настоя­щему писателю, «хорошему современнику». Как говорил сам Ильяс-ага: «Хороший сов­ременник своего века – это современник и всех грядущих веков».
– Какие из экспонатов, на ваш взгляд, наиболее полно раскрывают личность писателя, его творческий поиск и мечты?
– В первую очередь это, конечно, воссозданный в нашем музее рабочий кабинет писателя. Здесь его любимая домб­ра, а на рабочем столе неизменная спутница – печатная машинка. На книжных полках «кабинета» мы выставили произведения его любимых авторов – Шекспира, Пушкина, Островского, Абая… И далее – страницы его произведений: стихов, поэм, которые писатель начал публиковать с 1945 года. И, конечно же, исторические романы. В том числе – «Хан Кене», «Заговоренный меч», «Отчаяние», которые были объединены в трилогию «Кочевники», описывающую события казахской степи XV–XIX веков.
Ильяс Есенберлин очень любил народные песни и дастаны. В детстве он с огромным интересом слушал в исполнении сказителей и акынов героические легенды, сказания и песни. В них, по словам писателя, «все прошлое героического и несчастного народа сводилось к страданиям, кровавым схваткам, победам и поражениям». Спустя много лет во многом эти знания помогли писателю разгадать немало тайн Великой степи, сос­тавить хронологию нескольких веков. И выделить такие знаковые фигуры, как Жанибек, Керей, Жангир, Абылай, Абулхаир, Касым, Кенесары. Сам он говорил: «все эти исторические факты подогревали мое здоровое любопытство с самого детства, перерастая в настоящее увлечение историей».
Именно устная летопись казахского народа, которую он анализировал, проверял и сличал с другими письменными свидетельствами и документами, позволила создать писателю художественную историю казахского народа. Он считал, для того чтобы стать настоящим писателем, необходимо открыть для себя заветную тему и изучить ее досконально: «Вынашивать свое детище в душе до полной зрелости... чтобы не было ни одной фальшивой ноты», преж­де чем вынести его на суд народный.

Популярное

Все
Кто ищет, тот найдет
Перспективы королевы спорта
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В ожидании перемен
В Риддере на тепловой станции, наконец, запустили линию подачи угля
Помнил города каждый миг
В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
Зимние «столовые» в лесу
Лена в финале!
Надежда, Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов – город, не раз менявший название, когда-то бывший секретным объектом, сегодня хоть и не пустует, но нет в нем прежней военной жизни
Все риски – под контроль
Учиться, чтобы пригодиться
«Золото» из Таиланда
Нотариус всемогущий?
На своей остановке
Всегда в приоритете
Дайте доступ скоростной!
Будущее Казахстана строится сегодня
А ну-ка, девушки!
После перезагрузки
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Мир в руках поэта
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Школьника убили в Алматы
Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки

Читайте также

Свежий выпуск
Международную конференцию провели в библиотеке первого през…
Свежий выпуск
Лена в финале!
Свежий выпуск
«Золото» из Таиланда
Свежий выпуск
Зимние «столовые» в лесу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]