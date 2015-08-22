«...Чтобы не было ни одной фальшивой ноты» Свежий выпуск 1392 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Она стала значимым культурным событием. Символично, что юбилей писателя совпал с Годом 550-летия Казахского ханства, истории которого он посвятил многие свои произведения. Ильяс Есенберлин является первым из казахских писателей, посвятивших свое творчество теме борьбы за независимость страны и обретение государственности.

Ученый секретарь музея Галия Темиртон, рассказывая об экспозиции, подчеркнула, что многие экспонаты представлены впервые. К примеру, порт­рет писателя кисти художника Агимсалы Дузельханова, подаренный им детям Ильяса-ага. А также рукописи стихов И. Есенберлина к различным песням – «Жастар вальсі» на музыку Мукана Тулебаева, «Домбыра» – музыка Бахытжана Байкадамова, «Сауыншы жеңгей әні», «Жас түлектер әні», «Қыз арманы» и другие стихи. Как оказалось, немногие знают, что Есенберлин писал стихи к песням. Поэтому радует, что выставка вызвала огромное восхищение и интерес, ведь ее посетили более 13 тыс. алматинцев и гостей города.

– Сегодня Ильяса Есенберлина по праву называют предвестником независимости и певцом свободы, – продолжила Галия Темиртоновна. – Его произведения занимают особое место в казахской литературе. И, как говорил Чингиз Айтматов, обладают своей­ ценностью и литературной судьбой, независимо ни от прошлых, ни от сегодняшних конъюнктур.

– Многие экспонаты – личные вещи писателя. Расскажите их историю, как они попали в музей?

– Да, на выставке было немало личных вещей Ильяса-ага, свыше 150 предметов. В основном это его награды и книги, а также оригиналы документов из фондов Цент­рального государственного музея РК и Государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей. Спе­циальные витрины демонстрировали его медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ­1941–1945 гг.», ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также знак и дип­лом «Лауреат Госпремии Казахской ССР в облас­ти литературы имени Абая» 1968 года, и другие.

Многие из личных вещей в 1983 году нашему музею передала супруга писателя Диляра Джусупбекова. А чапан и дачную настольную лампу подарили музею его дети накануне открытия сегодняшней выставки. Как нам рассказал его сын Козыкорпеш, Ильяс-ага очень любил носить чапан, подаренный узбекскими коллегами еще в 70-е годы во время Дней казахской литературы и искусства в Узбекистане. А лампа являлась своего рода свидетелем живых строк будущих произведений великого писателя.

– Музей представил и такие необычные экспонаты, как рукодельные картины, вышитые нитками-мулине. Как они связаны с писателем?

– К Ильясу-ага они имеют непосредственное отношение, так как их вышивала его супруга Диляра Джусупбекова. В тяжелые годы ссылки она поддерживала мужа полными любви, нежности и добра письмами, а также хранившими тепло ее рук вышитыми крестиком картинами. В целом выставка отразила весь гражданский и творческий путь писателя. В ней, насколько это было возможно, мы постарались охватить все, что было присуще настоя­щему писателю, «хорошему современнику». Как говорил сам Ильяс-ага: «Хороший сов­ременник своего века – это современник и всех грядущих веков».

– Какие из экспонатов, на ваш взгляд, наиболее полно раскрывают личность писателя, его творческий поиск и мечты?

– В первую очередь это, конечно, воссозданный в нашем музее рабочий кабинет писателя. Здесь его любимая домб­ра, а на рабочем столе неизменная спутница – печатная машинка. На книжных полках «кабинета» мы выставили произведения его любимых авторов – Шекспира, Пушкина, Островского, Абая… И далее – страницы его произведений: стихов, поэм, которые писатель начал публиковать с 1945 года. И, конечно же, исторические романы. В том числе – «Хан Кене», «Заговоренный меч», «Отчаяние», которые были объединены в трилогию «Кочевники», описывающую события казахской степи XV–XIX веков.

Ильяс Есенберлин очень любил народные песни и дастаны. В детстве он с огромным интересом слушал в исполнении сказителей и акынов героические легенды, сказания и песни. В них, по словам писателя, «все прошлое героического и несчастного народа сводилось к страданиям, кровавым схваткам, победам и поражениям». Спустя много лет во многом эти знания помогли писателю разгадать немало тайн Великой степи, сос­тавить хронологию нескольких веков. И выделить такие знаковые фигуры, как Жанибек, Керей, Жангир, Абылай, Абулхаир, Касым, Кенесары. Сам он говорил: «все эти исторические факты подогревали мое здоровое любопытство с самого детства, перерастая в настоящее увлечение историей».

Именно устная летопись казахского народа, которую он анализировал, проверял и сличал с другими письменными свидетельствами и документами, позволила создать писателю художественную историю казахского народа. Он считал, для того чтобы стать настоящим писателем, необходимо открыть для себя заветную тему и изучить ее досконально: «Вынашивать свое детище в душе до полной зрелости... чтобы не было ни одной фальшивой ноты», преж­де чем вынести его на суд народный.