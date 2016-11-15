​Дастархан собрал все кухни

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

На кухне дома приемов «Оңтүстік» в прямом смыс­ле жарко. Узбеки, казахи, корейцы, татары, русские и еще представители 15 этносов колдуют над приготовлением бешбармака. Сразу в 20 казанах варятся мясо и казы, раскатывается тесто и готовятся приправы к основному блюду казахов, отведать которое собралось несколько сот человек. Такое внимание к простому и обильному угощению не случайно. Это блюдо по праву считается культовым в жизни казахов, без него издревле не обходится ни одно застолье. В переводе с казахского слово «бешбармак» означает «пять пальцев». В древности у кочевников не было ни вилок, ни ложек и ели его руками. Так блюдо становится еще вкуснее.

Пока повара и их помощники трудились на кухне, многочисленные гости фес­тиваля с удовольствием знакомились с национальными блюдами разных народов, ведь каждое из 20 этнокультурных объединений области накрыло свой стол. А еще изучали национальные костюмы, в которых их приветствовали активисты этнокультурных объединений, и наслаждались концертной программой, знакомящей с культурой и искусством этносов, проживающих на юге Казахстана. Гостями праздника на этот раз стали не только ветераны, руководители политических партий и общественных движений, депутаты маслихатов и спорт­смены. Почетные места за дастарханом дружбы отвели воспитанникам Арысского детского дома. Организаторы фестиваля решили в этот день окружить вниманием и заботой детей, обделенных родительским теплом. После фестиваля для них организовали экскурсию по Шымкенту, чтобы показать, как стремительно меняется город, готовящийся стать третьим мегаполисом страны.

– «Қазақ дастарханы» — это возможность проявить свои кулинарные способности, а также угостить всех желающих традиционным национальным блюдом, которое уже давно стало неотъемлемой частью торжественных мероприя­тий и праздников, – считает Нурсбек Капар-Пур, председатель иранского этнокультурного центра ЮКО. – Бешбармак – не просто блюдо, это символ уважения и особого почета гостей, радушия хозяев. Мы его подаем на специальном деревянном блюде под названием «астабақ», над изготовлением которого трудились народные мастера.

К слову, авторитетное жюри, которое возглавил председатель общественного форума ЮКО «Ырыс алды – ынтымақ» Мархабат Байгут, признало угощение, приготовленное иранским этнокультурным центром, самым вкусным, присудив ему первое место. 

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