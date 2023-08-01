Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области

Дело по факту создания финансовой пирамиды Sincere Systems (S-Group) расследует Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео АФМ

В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получения дохода.

При обысках по месту жительства организаторов изъяты оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета.

Проводятся следственные действия.

В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.