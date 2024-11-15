Дело жизни Ибрагима Кальпенова

Мечтал стать летчиком

Одним из значимых событий минувшего лета для актюбинцев стало торжественное открытие мемориальной доски в честь Ибрагима Кальпенова в медцентре ЗКМУ им. М. Оспанова. Так коллеги, близкие и благодарные пациенты отдали дань уважения и признания онкологу высшей квалификации.

С большой теплотой о своем супруге рассказала Нурсулу Куанышевна. Вместе мы перелистали семейный фотоальбом, перебрали некоторые документы и бережно хранимые рукописи Ибрагима Сейтмагамбетовича. В числе его главных заслуг – строительство онкоцентра, пришедшееся на закат советской власти, и избрание депутатом Верховного совета Казахской ССР в 1990 году, провозгласившем создание суверенного государства.

Нурсулу вышла замуж за Ибрагима через год после знакомства, как только получила диплом Саратовского химико-­технологического института. Жених к этому времени имел солидный трудовой стаж. Для выпускника Актюбинского государственного мединститута он начался в Новороссийской райбольнице. Затем была клиническая ординатура в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. А в июне 1973 года его назначили борт-хирургом­ отделения санитарной авиации областной клинической больницы. Эта должность для Ибрагима была важна тем, что в детстве он хотел стать летчиком, но близорукость не позволила сесть за штурвал самолета. Однако судьба все же дала возможность совместить давнюю мечту с азартом любимого дела.

Позже он сам напишет: «За это время пришлось транспортировать 78 больных в состоянии шока из участковых больниц и фельдшерских пунктов с различными травмами и заболеваниями внутренних органов. Эвакуация проводилась на высоте 400–600 метров. Больные находились в пути от 30 минут до полутора часов. При этом никаких осложнений ни в пути, ни после транспортировки по воздуху не наблюдалось. Доводилось проводить операции в юртах в отдаленных поселках Иргизского района. Был случай, когда принимал роды в самолете, перерезал пуповину ребенку».

В декабре 1973 года Ибрагима Кальпенова назначают главным врачом Актюбинского областного онкологического диспансера. Более двадцати лет он находился на этом посту. Нелегким было то время. Буквально через год после его назначения ввели в эксплуатацию первый в Казахстане кабинет, оснащенный фиброгастроскопическим аппаратом для обследования пищевода и желудка. Доктор Кальпенов впервые в области применил фиброгастроскоп.

А в 1984 году одновременно началось строительство нового здания онкологического диспансера на 450 коек и пансионата на 120 коек. Этот период запомнился большими трудностями, особенно связанными со сдачей первой очереди больничного комплекса. Вскоре последовал переезд и развертывание 155 коек в приспособленных помещениях пансионата. «Практически работали в двух местах, расположенных друг от друга на расстоянии 25 километров. Сказывалась отдаленность поликлиники, диагностических кабинетов от стационара, дефицит врачей. Отвлечение на подготовку к завершению всего комплекса отразилось на ослаблении организационно-методической работы, снижении выезда онкологов в районы. В этот момент увеличился контингент больных с первично запущенными формами злокачественных новообразований», – это цитата из отчета главного врача областного клинического онкологического диспансера Ибрагима Кальпенова для аттестационной комиссии при Актюбинском облздравотделе.

Завершилась стройка в декабре 1985 года, что позволило увеличить обеспеченность населения области онкологическими койками до 6,4 на 100 тыс. человек при среднем показателе по Казахстану 2,2. В структуре заболеваемости в 1986 году по локализациям первое место занимал рак легкого (38,8%), второе – рак желудка (35,4%) и рак пищевода (33,3%).

– Муж никогда не обсуждал дома рабочие будни. Даже не говорил, что помогает родственникам, знакомым. Они лежали в больнице и обижались, что не проведывала их, а я и не знала об этом, – делится Нурсулу.

В ответ на вопрос, каково быть женой врача, признается, что тяжело. Его ведь почти не было дома, дневал и ночевал на стройке.

Беседа прерывается, мы рассматриваем фотоальбом, посвященный торжественной встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда онкологического диспансера в честь 30-летия Великой Победы. Черно-белые фотографии с комментариями.

Доктор Кальпенов заботился и о больных. Узнав о гастролях знаменитостей в Актюбинске, приглашал их в диспансер. Среди тех, кого уговорил выступить перед пациентами, были Булат Аюханов, Роза Багланова.

Первый главный врач областного онкологического диспансера в марте 1990 года был избран депутатом Верховного Совета Республики Казахстан ХІІ созыва на альтернативной основе. Конкурентами в предвыборной гонке были бригадир треста «Актюбстрой» и начальник управления торговли и общественного питания облисполкома.

Его активная жизненная позиция и принципиальная ответственность на медицинском поприще не прошли даром. Однажды начался тяжелый период. Кальпенова периодически стали отправлять в командировки, и во время его отсутствия на рабочем месте назначались ревизии, проверки. «Я честен перед собой и перед Богом», повторял он в ответ. Ничего предъявить ему не смогли, но два инсульта и инфаркт обладатель звания «Отличник здравоохранения СССР» заработал.

В 1992 году он стал директором меж­областного онкологического научно-практического объединения. На этой должности сконцентрировался на профилактических мероприятиях. Организовывал научные совещания, которые способствовали повышению уровня знаний врачей.

Врач достоин лучшего отношения

Сохранились записи Ибрагима Кальпенова. Они полнее раскрывают личностьонколога. Но газетная площадь позволяет их дать только в сокращенном варианте.

«…В 1991 году в Актюбинск прилетел заместитель министра здравоохранения СССР Москвичев. Он посетил готовящийся к сдаче онкологический центр, именно тогда рассматривалось и планировалось на уровне Минздрава СССР открытие специального отделения для лечения больных из зоны ядерных испытаний и Чернобыльской катастрофы. Тогда же была получена разнарядка на дорогостоящее оборудование. Открытие отделения химиотерапии для проведения клинического испытания новых химиопрепаратов облздрав согласовывал с Всесоюзным онкологическим научным центром Академии медицинских наук.

Время распорядилось по-своему – распад Союза, переход на новые формы экономических взаимоотношений, последую­щий экономический кризис, неумелое и недальновидное руководство здравоохранением области привели к тому, что онкологический диспансер не осуществил полностью план, согласованный на всех уровнях. При этом пришлось потерять не только уникальное оборудование, но даже статус онкологического диспансера, а также был остановлен ход развития более 50-летней истории онкологической службы Актюбинской области».

«…Кто и когда изучал, измерял «калории» врача, простоявшего за операционным столом или продежурившего у изголовья больного в реанимационном отделении, или у кровати существа размером чуть больше ладони? Кто изучил цену пота и стресса перенесенных смен годами, десятилетиями, днем и ночью? Кто из разработчиков постановлений, законов знает истинную цену одного глотка воздуха пос­ле ночи дежурства и снятия промокшего насквозь халата после операции?»

«…Строительство мощной многопрофильной больницы необходимо. Онкология – это не раздел хирургии или терапии и не должна быть их отделением. Это один из важных, тяжелых, трудоемких, дорогостоящих разделов медицины, ставший самостоятельным. У этого раздела есть признанные во всем мире подразделения: торакальная онкология, онкохирургия, онкогинекология, абдоминальная онкология, отделение опухоли головы и шеи и т. д. Не говоря об отделениях радиологии, гематологии, рентгенотерапии, отделения по применению открытых и закрытых источников излучения, отделения химиотерапии. Таким образом, онкология не может и не должна быть отделением многопрофильной больницы, она сама нуждается в мощной многопрофильной онкологической больнице.

Еще до окончания Великой Отечественной войны, когда не были восстановлены руины, Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 935 от 30 апреля 1945 года «О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению» специализированная онкологическая помощь больным со злокачественными новообразованиями была декретирована на территории Советского Союза. Поэтому возражающих лиц я отношу к той категории людей, которые не осознают проблемы онкологии, того, что она будет расти против нашего желания, и которые не верят в то, что рак можно и нужно победить. Им надо научиться оптимизму у онкологов».

Ибрагима Кальпенова не стало в феврале 2014 года в возрасте 72 лет.

– Старший сын Кенжан хотел пойти по стопам отца и также окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию. Но в девяностые трудно было найти работу с достойной оплатой. Поступил на заочное отделение Атырауского института нефти и газа, стал нефтяником. Отец пятерых дочерей. Младший Арай – выпускник Казахстанской государственной архитектурно-строительной академии. Работает в одной компании с братом. У него две дочери и двое сыновей, – поделилась Нурсулу Куанышевна.

Для нее свята память о муже, и она старается, чтобы дети и внуки всегда следовали примеру Ибрагима Сейтмагамбетовича Кальпенова – личности, преданной своему делу, и человеку, любившему людей, спасавшему их от тяжелой болезни.