Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон

Происшествия,США
Айман Аманжолова
корреспондент

Около 15 человек пропали без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на «Службу национальных парков» (NPS) в США, десятки были эвакуированы после этого.

«Около 15 человек пропали без вести в национальном парке Гранд-Каньон, и десятки были эвакуированы после того, как некоторые участки каньона пострадали от значительного внезапного наводнения, которое смыло большие валуны, металлические конструкции и другой мусор в реку Колорадо», — говорится в публикации.

Уточняется, что представители национального парка Гранд-Каньон совместно с департаментом общественной безопасности Аризоны продолжают эвакуацию и другие меры по реагированию на происшествие. Кроме того, специалисты устанавливают местонахождение людей, которые могли находиться в пострадавшей зоне.

По данным телеканала, ранее представители властей сообщили, что после серьезного ущерба, нанесенного наводнением, сотрудники парка эвакуировали не менее 62 человек из популярной туристической зоны.

Управление Непала по туризму 26 августа сообщило о наводнении в стране. Число погибших в результате наводнения превысило 900. Кроме того, спасателям удалось эвакуировать почти 8,2 тыс. человек, среди них 227 иностранных граждан. При этом почти 2,5 тыс. человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, включая около 580 иностранцев. В спасательных работах задействованы более 19,8 тыс. сотрудников служб безопасности.

#США #наводнение #ГрандКаньон

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