Астана готовится к отопительному сезону

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе подготовки столицы к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города

Фото: акимат Астаны

«Надежное прохождение осенне-зимнего периода — один из ключевых вопросов жизнеобеспечения города. Поэтому готовить столицу к отопительному сезону начинаем еще с весны. Проводим работы как по ремонту и модернизации теплоэнергетического комплекса, так и по строительству крупных объектов инженерной инфраструктуры. В этом году проводим ремонт 10 котлов и трёх турбин на ТЭЦ-1, 14 котлов и шести турбогенераторов на ТЭЦ-2, а также капитальный ремонт и реконструкцию 7,5 км тепловых сетей. Также планируем отремонтировать воздушные и кабельные линии общей протяженностью 67,4 км, 68 распределительных и трансформаторных пунктов и др.», - написал Женис Касымбек.

Кроме того, с учетом динамичного роста города реализуется ряд крупных объектов жизнеобеспечения. К примеру, строится газовая тепловая станция «Тельмана». Мощность данного объекта составит 620 Гкал/ч, а его запуск запланирован на текущий год.

Также проходит реконструкцию водогрейная котельная ТЭЦ-2 с установкой водогрейных котлов № 7 и 8. Данные работы позволят увеличить тепловую мощность на 360 Гкал/ч. Запуск оборудования запланирован на следующий год.

Кроме того, согласно утвержденному генеральному плану проводятся проектно-изыскательские работы по расширению газовых тепловых станций «Юго-Восток» и «Юго-Запад». Суммарная мощность двух объектов составит 940 Гкал/ч.