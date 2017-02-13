Свое видение реализации представленных в Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» предложений высказали в Республиканском общественном объединении «Казахстанский союз дизайнеров». По общему мнению участников заседания, Послание является стратегическим программным документом, в котором обширно затронуты все стороны экономического и политического развития Казахстана на современном этапе.

Творческие работники поддерживают идею Президента страны о бесплатном профессионально-техническом образовании для всех. По мнению дизайнеров, это поможет индустриализации в целом и приведет к увеличению числа грамотных специалистов в области промышленного дизайна.

– В этом аспекте особую актуальность приобретает вопрос обновления профессиональных стандартов, – говорит доктор архитектуры, профессор Ляззат Нуркушева. – При государственной поддержке система колледжей может стать большим образовательным потенциалом с позиций дуального образования.

Появятся специалисты, которые будут уметь создавать. Не секрет, как делятся профессионалы, что многие абитуриенты художественных вузов не знают, что называется, как держать в руках карандаш. В связи с этим в порядке исключения необходимо определить перечень творческих специальностей, которые не будут входить в кредитную систему обучения.

– Прежде всего следует отметить, что деятельность любых творческих союзов должна быть регламентирована своей нормативно-правовой базой, тогда мы сможем более действенно и активно участвовать в отмеченных в Послании процессах, – считает президент РОО «Казахстанский союз дизайнеров» Тимур Сулейменов. – Президент поручил Правительству совместно с бизнесом разработать комплекс мер технологического перево­оружения базовых отраслей экономики до 2025 года. Мы готовы подключиться к этой работе, поскольку твердо убеждены в том, что всякое технологическое перевооружение невозможно без дизайна.

Любое современное производство не может состояться без инженерного и технологического обеспечения, отмечают участники заседания и говорят о необходимости государственного обеспечения дизайн-процессов в стране. Ведь именно дизайн, напоминают они, дал толчок резкому подъему экономики в Европе и Америке еще в 20-х годах прошлого века.