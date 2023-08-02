Сотрудников управления образования Шымкента приговорили к штрафам за системную коррупцию

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Должностные лица управления образования Шымкента осуждены за системную коррупцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил специалистов управления образования города А. Шиндаулова и М. Мейрбекова к штрафам в 36 млн тенге.

"Они признаны виновными в получении взяток на системной основе от руководителей дошкольных учреждений в сумме от 100 тысяч до 500 тысяч тенге за беспрепятственное подписание договоров субсидирования", – пояснили в Антикоре.



Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.



Приговор суда не вступил в силу.



Кроме того, Антикоррупционная служба по Шымкенту в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования выявила схему хищения бюджетных средств. Так, бухгалтер двух городских школ в 2020-2023 годы на свой личный счет незаконно начислил свыше 67 млн тенге, выделенных на фонд оплаты труда работников школы.



Аналогичная схема хищения применялась в школе №2, в которой более 6 лет совместно работали директор, завуч и главный бухгалтер.



Значительными коррупционными рисками сопровождаются командные перемещения директоров школ и их подчиненных.



Антикор внес рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования. В итоге исключена возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений; устранена схема искусственного увеличения членов комиссии по включению в перечень получателей государственного образовательного заказа; прекращена практика передачи в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz.

54 школьных директора привлечены к дисциплинарной ответственности.

Департамент по защите и развитию конкуренции внес предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых услуги по цифровизации школьных столовых оказывала только одна компания.