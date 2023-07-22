Замакима Шымкента отправили в СИЗО на 2 месяца

Специализированный следственный суд Шымкента отправил в СИЗО заместителя акима города Шымкента Максута Исахова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

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«21 июля специализированным следственным судом г. Шымкент в отношении заместителя акима г. Шымкент М. Исахова избрана мера пресечения арест на 2 месяца. Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию», — говорится в сообщении Комитета Национальной безопасности.

Напомним, 20 июля стало известно о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его подозревают в коррупции.

Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.