Главу управления акимата Шымкента подозревают в получении взятки в 13 млн тенге

Происшествия, Общество
130
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца.

Фото: Kazpravda.kz

Досудебное расследование начато в отношении руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Facebook-страницу руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Даурена Ергарина. 

«Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента подозревается в получении взятки в 13 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается», – проинформировал глава Антикоррупционной службы Шымкента.


 

#задержание #расследование #Шымкент #взятка #Антикор #стража

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
Туркестанский конгресс математиков
Волонтерство: сила личного примера
Так хлеб или «сайговодство»?
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Астанинский процесс завершился
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
Туркестан – талисман тюрков
Точно в цель!
На дорогах войны
Водоворот эмоций
Лечебная сила ремесел
Истощены и деградированы
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Для самокатчиков появится отдельный дорожный знак в Казахст…
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Искусственный дефицит пастбищ возник из-за приписок акимов …
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]