Главу управления акимата Шымкента подозревают в получении взятки в 13 млн тенге

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца.

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Досудебное расследование начато в отношении руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Facebook-страницу руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Даурена Ергарина.

«Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента подозревается в получении взятки в 13 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается», – проинформировал глава Антикоррупционной службы Шымкента.



