Душа народа – в мелодии степей Анастасия Прилепская

Музыкально-поэтический символ страны



Сочетание мелодии, ритма и поэтических строк, в котором записаны история, судьба и устремления целой страны, – таким многокомпонентным символом предстает Государственный гимн. Современный гимн Казахстана утвержден Указом Президента 7 января 2006 года. За основу была взята песня, написанная Шамши Калдаяковым и Жумекеном Нажимеденовым «Менің Қазақстаным».



Поэту был лишь 21 год, когда он сложил патриотические стихи о казахской земле, песня «Менің Қазақстаным» стала одной из первых на его творческом пути, тогда Жумекен Нажимеденов еще учился в Казахской государственной консерватории. Много позже он станет автором поэм, редактором Госкомиздата, литературным консультантом Союза писателей Казахстана, руководителем издательств и редакций. А тогда юный поэт говорил о любви к своей стране. Ненамного старше был и Шамши Калдаяков, ему в тот год исполнилось 26. Студент консерватории подарил мелодию стихам о Казахстане. Так родилась песня, настолько близкая сердцам, что народ мгновенно сделал ее популярной. Песня звучала со сцены, исполнялась в дружеских компаниях и прожила добрых полвека, прежде чем превратиться в гимн Казахстана.



Для того чтобы стать государственным символом, «Менің Қазақстаным» претерпела ряд изменений. Автором корректировок был Президент ­Нурсултан Назарбаев. Обращаясь к депутатам на совместном заседании палат Парламента при рассмотрении проекта Конституционного закона о внесении изменений в законодательство о госсимволах, Президент отметил: «В тексте гимна должна быть ярко выражена идея о том, что богатство казахстанской земли и народа открывает путь в лучшее будущее для наших потомков».



Рукописный вариант нового текста с исправлениями, сделанными Главой государства, и сегодня хранится в Музее Первого Президента. А Нурсултан Назарбаев указан как один из соавторов государственного гимна страны. Официально новый гимн впервые прозвучал на церемонии инаугурации Главы государства 11 января 2006 года.



Песнь радости и восхваления



Если смотреть глубже в историю, то музыка и поэзия с древних времен – спутники человека. Соединяя слова с мелодией, творцы песен подчиняли мысли и выражения определенному ритму, вступая таким образом в контакт с «биением сердца» природы.



Для кочевников Великой степи контакт со Вселенной через песни и кюи был естественным, как дыхание. Так же, как цветы раскрывались, трава колыхалась на ветру, а птицы парили в вышине, душа степняка пела, отвечая мелодии Вселенной. Поэтому поэзия, положенная на музыку, была неотъемлемой частью кочевой культуры. Подтверждением тому могут считаться слова великого казахского философа и мыслителя Абая: «Тұғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең» – «Песня открывает тебе дверь в этот мир, и с песней твой прах возвращается к земле». Так одной фразой было выражено значение песни в жизни кочевника. Колыбельная матери, песни о любви, обрядовые и ритуальные, вдохновляющие на бой и дающие силы справиться с ежедневными испытаниями, у каждой жизненной ситуации – своя мелодия и свои слова.



Отдельно стоит упомянуть обрядовые и ритуальные песни, которые занимали особое место в культуре многих народов. Именно они со временем получили название «гимн», по версии исследователей, происходящее от древнегреческого «гимнос» – песня, прославляющая божество.



Однако самым древним из известных на Земле гимнов и старейшей «нотной записью» мелодии считаются отнюдь не греческие, а так называемые хурритские песни. Этим произведениям, по данным исследователей, около 3 500 лет. Их авторами считаются хурриты – народность, жившая на территории Месопотамии примерно за две тысячи лет до нашей эры. Запись песен была обнаружена на 36 частично поврежденных клинописных табличках в ходе раскопок на территории современной Сирии в 50-е годы прошлого столетия. Французский археолог Эммануэль Ларош, впервые опубликовавший сведения о табличках, установил, что на них записаны тексты и музыка гимнов с пояснениями, как именно их исполнять, как настраивать инструмент – девятиструнный самум (аналог деревянной лиры). Причем сохранились даже имена композиторов. По результатам расшифровки клинописи известно, что их звали Тапсухини, Пухийяна, Урхийя и Аммийя. А лучше всех сохранившийся гимн Никкал – богине садоводства – был исполнен на воссозданном современными мастерами самуме. Так древняя мелодия обрела жизнь в современном мире, она была записана и звучала еще не раз. По ней делали оркестровые аранжировки, использовали ее в создании музыкальных композиций.



Одним из старейших памятников художественного слова являются индийские гимны, посвященные богам. В буддизме гимны посвящали Будде, в джайнизме – джиннам. Песнопения богам существовали в Древнем Египте и Вавилоне, а древнееврейские гимны в честь бога Яхве вошли в книги Библии и Псалтыри. В китайской поэзии место гимнов занимали большие и малые оды – Дая и Лоя, – обращенные к Небу, восхваляющие предков, основателей древних династий и великих воинов. А вот Греция и Рим гимны рассматривали уже не как воспевание божеств, а как часть композиции трагедий. Соответственно и наполнены они были не столько героическим и лирическим пафосом, сколько повествованием, что приближало их по содержанию к эпосам.



Расцвет гимнической поэзии пришелся на период раннего христианства. Из Византии вместе с христианской религией гимн, как форма ритуального песнопения, проник в славянскую церковную литературу, а написанные на латыни гимны вошли в католический культовый обряд.



Прославляя благородные идеи



Проходили века, и искусство гимнов трансформировалось. Их написание вначале на латыни, затем на народных языках продолжилось в средние века. Все чаще эта форма использовалась для воспевания не божеств, а возвышенных благородных идей. Гимны, как одну из музыкальных форм, создавали известные композиторы. Людвиг ван Бетховен написал в 9-й симфонии свою Оду «К радости» (An die Freude) на слова Фридриха Шиллера (сегодня – гимн Евросоюза), Глинка создал знаменитый гимн «Славься» – как часть оперы «Иван Сусанин».



Со временем гимны получили политическую и патриотическую окраску. Всемирную известность обрела «Марсельеза» – гимн Французской революции, призывавший к борьбе с тиранией. Над всей планетой в начале прошлого столетия гремел пролетарский «Интернационал». Настоящим гимном самоотверженности и мужества стала «Священная война» – патриотическая песня времен Великой Отечественной.



Постепенно гимны входили в жизнь стран и народов как государственные символы. Первые такие произведения, полностью отвечающие всем политическим, дипломатическим и смысловым параметрам, стали появляться в XVIII–XIX веках.



Многие из государственных гимнов имеют необычную историю. Например, британский гимн God Save the King⁄Queen – «Боже, храни Короля⁄Королеву». По версии некоторых историков, он создан на основе песни, написанной во Франции итальянским композитором Аюлли на стихотворение по случаю выздоровления короля Людовика XIV. Затем эта песня попала в Англию и была обработана, предположительно, лондонским учителем музыки Генри Кэрри, о котором известно крайне мало. Некоторые историки утверждают, что он был внебрачным сыном лорда Галифакса. Тем не менее песня, написанная Керри – «Боже, храни Короля», – впервые опубликована в Англии в 1774 году без указания авторства.



Сейчас, в период царствования Елизаветы II, наиболее известна «женская» версия гимна – «Боже, храни Королеву». В периоды царствования монарха мужского пола слово «королева» (англ. queen) заменяется на «король» (англ. king), также меняются соответствующие личные местоимения. Еще один любопытный факт – в Великобритании не существует единой официальной версии гимна, он ни разу не подтверждался королевской прокламацией или актом британского парламента, то есть формально гимн существует лишь как традиция.



Старейший в мире текст государственного гимна – в Японии. Он основан на стихотворении в традиционном стиле «вака», написанном неизвестным автором в период Хэйан (с 794 по 1185 год). Гимн называется «Кими га йо», что переводится чаще всего как «Царствование императора», хотя дословно его можно перевести как «Царствование Твое». Фактически «Кими га йо» является гимном Японии со времен реставрации Мэйдзи (1868—1889 годы), но официально закон о государственном флаге и гимне принят в стране только в 1999 году. Музыкально-поэтический госсимвол Японии также считается самым коротким, в нем всего одна строфа, состоящая из восьми строк.



Самым длинным признан гимн Греции. В изначальной версии, написанной Дионисиосом Соломосом в 1823 году, – 158 куплетов. Для простоты его сократили до двух куплетов, но на каждом закрытии Олимпийских игр традиционно исполняется полный вариант гимна, как дань уважения Греции.



В гимнах отражается судьба и дух народа, прославляются подвиги, провозглашаются великие цели. Таков и Государственный гимн Казахстана. В нем говорится о богатых просторах Великой степи, о сплоченном народе, живущем в мире, об устремленности молодого сильного государства в будущее и о том, как важно хранить наследие предков.



Как отмечают исследователи, государственным символам, имеющим глубокие исторические корни и тесно связанным с судьбой народа, суждено политическое бессмертие.

