Фото: Kazpravda.kz
Общество
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Сената Мурат Бахтиярулы требует пересмотреть подход к реформам в системе отечественного образования, которые, по его мнению, нанесли ущерб сфере, в результате чего уровень образования в стране за последние несколько лет значительно снизился. Соответствующий депутатский запрос сенатор озвучил на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор констатировал, что поездки в регионы и встречи с населением и педагогами показали недовольство общества текущим положением дел в сфере образования. 

"Наверное, не осталось ни одной страны, которой мы бы не подражали в сфере образования. Но нужно ли это обществу? Отвечает ли нашим интересам? К примеру, за последние пять лет закон "Об образовании" претерпел 29 изменений и дополнений, образовательный стандарт менялся семь раз с 2000 по 2017 годы. С каждым изменением содержание учебников обновляется, тратятся огромные средства, издаются новые учебники. В развитых странах, например, в Японии, госстандарт обсуждался несколько лет, в последний раз менялся только в 2010 году. Мы слишком поторопились с разработкой обновленной образовательной программы в средних школах. Наши дети становятся экспериментальной площадкой бесконечных реформ (перевод с казахского языка – прим. автора)", – считает депутат. 

Усугубляет положение, отметил сенатор, и социальное расслоение общества. 

"Наличие отдаленных друг от друга социальных групп провоцирует их противостояние, и это кроется именно в знаниях, потому что у нас недостаточно развита среда, где можно получить качественное образование. Согласно исследованию Всемирного банка, только 1% учащихся в стране получают доступное и качественное образование. (…) Это очень сложный вопрос. Неравенство и разрыв в образовании у нас достаточно большой. К примеру, разница в финансировании Назарбаев интеллектуальной школы в шесть раз превышает уровень финансирования обычной школы, а ученикам сельских школ, где 44% обучающихся по стране, требуется шесть лет, чтобы достичь уровня образования ученика НИШ", – сказал Мурат Бахтиярулы. 

Также сенатор выразил сомнение в необходимости трехъязычия в 1 классе. 

"Еще одна большая проблема касается трехъязычия. Безусловно, требования по знанию английского языка продиктовано временем. Но какая потребность в обучении сразу трем языкам малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления. Изучив, сколько языков преподают в начальных классах в 30 сильнейших странах мира, мы видели, что два языка в первом классе преподаются только в 4-х странах, во втором классе – в пяти, в четвертом классе – в 12 странах. А три языка вообще не преподаются ни в одном государстве мира, кроме Казахстана. Следовательно, знание иностранного языка не является главным показателем грамотности, а лишь инструментом, необходимым для освоения высот мировой науки. А истинная грамотность – это знание жизни, глубокое овладение выбранной профессией и формирование навыков и умений, способных отвечать жизненным запросам", – сказал сенатор.

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