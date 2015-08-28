Этническая палитра Юньнаня

Яркая плиссированная юбка, головной платок-тюрбан, за спиной плетеная корзина с букетом цветов. Особый колорит придают шерстяные накидки с кистями, которые мужчины и женщины надевают, как правило, в холодное время года. Достаточно пяти минут, чтобы облачиться в национальный костюм народности И. Через такое перевоплощение ежедневно проходят тысячи туристов, прибывающих в заповедник Каменный Лес, расположенный в уезде Шилинь Ийского автономного уезда.
Знакомство с "Первым чудом Поднебесной", занесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, начинается параллельно с погружением в легенду. Пока туристы разглядывают удивительный по красоте пейзаж и фотографируются на фоне каменных изваяний всевозможных форм и размеров, возникших сотни миллионов лет назад на дне моря, экскурсовод ведет романтичное повествование. Оно об Ашаме – красивой и талантливой девушке и спасенном ею мальчике по имени Ахэй. Их дети, по легенде, и стали предками одного из племен народности.
И – одна из национальностей, компактно проживающих в Китае, в том числе в Ийском автономном уезде провинции Юньнань. Численность этнической группы достигает нескольких миллионов человек. Народ и славится своей литературой, очень интересно также ийское устное творчество, колоритны песни и танцы народа. И представляет самую многочисленную этническую группу провинции Юньнань.
В целом же в регионе, население которого исчисляется 45 млн человек, проживают представители 26 национальностей Китая, сохранивших самобытную культуру, причем полтора десятка из них встречаются только здесь. В 2011 году госкомитет Китая определил провинцию Юньнань как образцовый регион сплоченности и согласия по реализации национальной политики. Так что изолированные регионы, сохранившие свой национальный колорит, являются главной достопримечательностью провинции.
На территории современного Китая проживают представители 56 национальностей, включая народность, с которой мы уже успели познакомиться. Их численные составы сильно отличаются. Самая многочисленная нация – ханьцы. Остальные 55 являются сравнительно малочисленными, поэтому их принято называть национальными меньшинствами. Но это вовсе не значит, что они ограничены в своих правах или ощущают в чем-либо дискриминацию. Скорее, наоборот. Правительство КНР национальным меньшинствам уделяет огромное внимание, провозгласив основными принципами в решении национального вопроса равенство, сплоченность, взаимопомощь и совместное процветание всех национальностей. Столетиями все они сообща создавали китайскую культуру, и еще более тысячи лет назад Китай начал искать пути и способы создания стабильного и гармоничного государства. Взаимоотношения ханьцев с другими народами развивается по традиционной для Китая идеологической схеме: "одна страна – один народ".
У большинства национальных меньшинств Китая есть свой язык, у многих – своя письменность. К примеру, нация пай имеет свой язык, но не имеет письменности. В поездке по Китаю нашу группу сопровождали журналисты Международного радио Китая. Так вот корреспондент Вай Юйюнь, или для простоты общения – Лилия, по национальности маньчжур, рассказывала, что ее родной язык уже практически утерян. Его не знали ни родители девушки, ни даже ее бабушка и дедушка. А на весь Китай найдутся только три человека, которые им владеют.
Сегодня государство создает максимум условий для того, чтобы национальные меньшинства смогли сохранить свой язык, литературу и культуру, традиции быта и народный костюм. Большинство народов следует своим обычаям в приготовлении пищи и постройке жилищ, носят национальную одежду, соблюдают свои ритуалы, табу, праздники, которые являются для них официальными нерабочими днями. В местах компактного проживания нацменьшинств, учитывая местные межнациональные отношения, уровень экономического развития и исторически сложившиеся условия, образуются районные автономии. "Закон о национальной районной автономии" Китая является Основным законом, регламентирующим проведение национальной политики.
Забота о сохранении культурного многообразия КНР и этнической специфики населяющих страну народов обусловливает достаточно сложное административно-территориальное деление страны. По своему статусу автономные районы приравниваются к провинциям Китая. В их составе есть национальные автономные территориальные образования более низкого уровня – автономные округа, автономные уезды, хошуны. Еще более низший уровень национально-территориальной автономии – национальные районы городского подчинения, национальные волости, национальные поселки и национальные деревни. Любопытно, что при приеме на работу главным требованием, предъявляемым к чиновникам, является способность разбираться в национальной политике.
Нам, казахстанцам, привыкшим к тому, что в нашей стране бок о бок живут представители более 130 этносов, был интересен опыт соседей по национальному вопросу. Официальная встреча с сотрудниками Юньнаньского комитета по вопросам национальностей оказалась в этом плане просто кладезем важной информации. Заместитель председателя комитета Сюй Чандзя рассказал, что в Юньнане сейчас 8 автономных районов, 29 уездов и 148 автономных поселков. 37 автономных законодательств и 134 законодательства по определенным вопросам образуют основную законодательную систему национальной политики, позволяя решать все возникающие вопросы. Здесь законодательно определено даже уважение к привычкам и традициям определенных этносов. К примеру, все кафе мусульманской кухни обязаны строго соблюдать стандарты халал.
Национальные меньшинства Южного Китая пользуются определенными преференциями со стороны китайского правительства, направленными на улучшение их социально-экономического положения и повышение их интеграции в китайское общество. Так, существуют определенные льготы для национальных предприятий и хозяйств, представителям малых этнических групп разрешено иметь большее количество детей, чем ханьцам. Большое внимание уделяется развитию национальной культуры. Если человек недостаточно владеет китайским языком, он вправе попросить вести судебный процесс на его родном языке. Для этого существует даже специальная программа по подготовке судей и прокуроров, знающих языки национальных меньшинств. Абитуриенты из их числа при поступлении на такие специальности имеют преимущества при зачислении в вузы.
Реализация политики национального развития в Китае началась с 80-х годов прошлого столетия, а в 1999 году приняты меры по улучшению жизни в приграничных регионах. Это позволило ускорить социально-экономическое развитие, сделав так, чтобы ни одна нация не осталась без внимания государства. Например, в прошлом году в развитие национальных районов Юньнаня инвестировано 105 млрд юаней. Как результат, экономические показатели национальных районов выше среднего уровня, если сравнивать с данными в целом по провинции.
Нет здесь какой-либо дискриминации и по языковому признаку. Обучение в детсадах и школах в районах компактного проживания ведется на языке местных жителей. На нем же выпускаются пособия и учебники. Одновременно в программу национальных школ включен курс китайского литературного языка.
В Китае много межнациональных браков, представители всех национальностей могут и стремятся попасть на срочную службу в армию, не ущемляется и право на вероисповедание. Среди жителей КНР – не только последователи традиционных для Китая буддизма, даосизма и конфуцианства, но и мусульмане суннитского и шиитского толка, христиане, последователи традиционных культов. Вообще же, в регионе более 6 тыс. религиозных объектов, включая монастыри и храмы, мечети и церкви. Только в центре Куньминя расположены 3 крупных мечети.
Чтобы сполна прочувствовать всю этническую палитру этого края, надо непременно посетить Музей национальностей провинции Юньнань. Он находится в живописном районе Дяньчи и занимает площадь в 130 тыс. кв. м. Это самый большой музей национальностей в Китае. Здесь собрано более 40 тыс. культурных реликвий различных этнических групп. Все они имеют историческую, научную и художественную ценность. В музейных витринах представлена самая большая в Китае коллекция народных костюмов – свадебных, повседневных, праздничных, в том числе и самого "молодого" этноса – дзино, получившего официальное признание лишь в 1979 году. Сполна погрузиться в разнообразие этносов и представляемых ими культур помогает также коллекция народных музыкальных инструментов, предметов обихода и орудия труда, древние книги.
Черты национального характера китайцев – великодушие и стремление к сглаживанию конфликтов – оказались бесценными при формировании в миллиардной стране межнациональной политики.