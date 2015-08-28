Статьи Этническая палитра Юньнаня Любовь ДОБРОТА

Яркая плиссированная юбка, головной платок-тюрбан, за спиной плетеная корзина с букетом цветов. Особый колорит придают шерстяные накидки с кистями, которые мужчины и женщины надевают, как правило, в холодное время года. Достаточно пяти минут, чтобы облачиться в национальный костюм народности И. Через такое перевоплощение ежедневно проходят тысячи туристов, прибывающих в заповедник Каменный Лес, расположенный в уезде Шилинь Ийского автономного уезда.



Знакомство с "Первым чудом Поднебесной", занесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, начинается параллельно с погружением в легенду. Пока туристы разглядывают удивительный по красоте пейзаж и фотографируются на фоне каменных изваяний всевозможных форм и размеров, возникших сотни миллионов лет назад на дне моря, экскурсовод ведет романтичное повествование. Оно об Ашаме – красивой и талантливой девушке и спасенном ею мальчике по имени Ахэй. Их дети, по легенде, и стали предками одного из племен народности.



И – одна из национальностей, компактно проживающих в Китае, в том числе в Ийском автономном уезде провинции Юньнань. Численность этнической группы достигает нескольких миллионов человек. Народ и славится своей литературой, очень интересно также ийское устное творчество, колоритны песни и танцы народа. И представляет самую многочисленную этническую группу провинции Юньнань.



В целом же в регионе, население которого исчисляется 45 млн человек, проживают представители 26 национальностей Китая, сохранивших самобытную культуру, причем полтора десятка из них встречаются только здесь. В 2011 году госкомитет Китая определил провинцию Юньнань как образцовый регион сплоченности и согласия по реализации национальной политики. Так что изолированные регионы, сохранившие свой национальный колорит, являются главной достопримечательностью провинции.



На территории современного Китая проживают представители 56 национальностей, включая народность, с которой мы уже успели познакомиться. Их численные составы сильно отличаются. Самая многочисленная нация – ханьцы. Остальные 55 являются сравнительно малочисленными, поэтому их принято называть национальными меньшинствами. Но это вовсе не значит, что они ограничены в своих правах или ощущают в чем-либо дискриминацию. Скорее, наоборот. Правительство КНР национальным меньшинствам уделяет огромное внимание, провозгласив основными принципами в решении нацио­нального вопроса равенство, сплоченность, взаимопомощь и совместное процветание всех национальностей. Столетиями все они сообща создавали китайскую культуру, и еще более тысячи лет назад Китай начал искать пути и способы создания стабильного и гармоничного государства. Взаимоотношения ханьцев с другими народами развивается по традиционной для Китая идеологической схеме: "одна страна – один народ".



У большинства национальных меньшинств Китая есть свой язык, у многих – своя письменность. К примеру, нация пай имеет свой язык, но не имеет письменности. В поездке по Китаю нашу группу сопровождали журналисты Международного радио Китая. Так вот корреспондент Вай Юйюнь, или для простоты общения – Лилия, по национальности маньчжур, рассказывала, что ее родной язык уже практически утерян. Его не знали ни родители девушки, ни даже ее бабушка и дедушка. А на весь Китай найдутся только три человека, которые им владеют.



Сегодня государство создает максимум условий для того, чтобы национальные меньшинства смогли сохранить свой язык, литературу и культуру, традиции быта и народный костюм. Большинство народов следует своим обычаям в приготовлении пищи и постройке жилищ, носят национальную одежду, соблюдают свои ритуалы, табу, праздники, которые являются для них официальными нерабочими днями. В местах компактного проживания нацменьшинств, учитывая местные межнациональные отношения, уровень экономического развития и исторически сложившиеся условия, образуются районные автономии. "Закон о национальной районной автономии" Китая является Основным законом, регламентирующим проведение национальной политики.



Забота о сохранении культурного многообразия КНР и этнической специфики населяющих страну народов обусловливает достаточно сложное административно-территориальное деление страны. По своему статусу автономные районы приравниваются к провинциям Китая. В их составе есть национальные автономные территориальные образования более низкого уровня – автономные округа, автономные уезды, хошуны. Еще более низший уровень нацио­нально-территориальной автономии – национальные районы городского подчинения, нацио­нальные волости, национальные поселки и национальные деревни. Любопытно, что при приеме на работу главным требованием, предъяв­ляемым к чиновникам, является способность разбираться в нацио­нальной политике.



Нам, казахстанцам, привыкшим к тому, что в нашей стране бок о бок живут представители более 130 этносов, был интересен опыт соседей по нацио­нальному вопросу. Официальная встреча с сотрудниками Юньнаньского комитета по вопросам национальностей оказалась в этом плане просто кладезем важной информации. Заместитель председателя комитета Сюй Чандзя рассказал, что в Юньнане сейчас 8 автономных районов, 29 уездов и 148 автономных поселков. 37 автономных законодательств и 134 законодательства по определенным вопросам образуют основную законодательную систему национальной политики, позволяя решать все возникающие вопросы. Здесь законодательно определено даже уважение к привычкам и традициям определенных этносов. К примеру, все кафе мусульманской кухни обязаны строго соблюдать стандарты халал.



Национальные меньшинства Южного Китая пользуются определенными преференциями со стороны китайского правительства, направленными на улучшение их социально-экономического положения и повышение их интеграции в китайское общество. Так, существуют определенные льготы для национальных предприятий и хозяйств, представителям малых этнических групп разрешено иметь большее количество детей, чем ханьцам. Большое внимание уделяется развитию нацио­нальной культуры. Если человек недостаточно владеет китайским языком, он вправе попросить вести судебный процесс на его родном языке. Для этого существует даже специальная программа по подготовке судей и прокуроров, знающих языки национальных меньшинств. Абитуриенты из их числа при поступлении на такие специальности имеют преимущества при зачислении в вузы.



Реализация политики национального развития в Китае началась с 80-х годов прошлого столетия, а в 1999 году приняты меры по улучшению жизни в приграничных регионах. Это позволило ускорить социально-экономическое развитие, сделав так, чтобы ни одна нация не осталась без внимания государства. Например, в прошлом году в развитие национальных районов Юньнаня инвестировано 105 млрд юаней. Как результат, экономические показатели национальных районов выше среднего уровня, если сравнивать с данными в целом по провинции.



Нет здесь какой-либо дискриминации и по языковому признаку. Обучение в детсадах и школах в районах компактного проживания ведется на языке местных жителей. На нем же выпускаются пособия и учебники. Одновременно в программу национальных школ включен курс китайского литературного языка.



В Китае много межнациональных браков, представители всех национальностей могут и стремятся попасть на срочную службу в армию, не ущемляется и право на вероисповедание. Среди жителей КНР – не только последователи традиционных для Китая буддизма, даосизма и конфуцианства, но и мусульмане суннитского и шиитского толка, христиане, последователи традиционных культов. Вообще же, в регионе более 6 тыс. религиозных объектов, включая монастыри и храмы, мечети и церкви. Только в центре Куньминя расположены 3 крупных мечети.



Чтобы сполна прочувствовать всю этническую палитру этого края, надо непременно посетить Музей национальностей провинции Юньнань. Он находится в живописном районе Дяньчи и занимает площадь в 130 тыс. кв. м. Это самый большой музей национальностей в Китае. Здесь собрано более 40 тыс. культурных реликвий различных этнических групп. Все они имеют историческую, научную и художественную ценность. В музейных витринах представлена самая большая в Китае коллекция народных костюмов – свадебных, повседневных, праздничных, в том числе и самого "молодого" этноса – дзино, получившего официальное признание лишь в 1979 году. Сполна погрузиться в разнообразие этносов и представляемых ими культур помогает также коллекция народных музыкальных инструментов, предметов обихода и орудия труда, древние книги.



Черты национального характера китайцев – великодушие и стремление к сглаживанию конфликтов – оказались бесценными при формировании в миллиардной стране межнацио­нальной политики.