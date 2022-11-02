В конце октября в Баку (Азербайджан) состоялся юбилейный XV Веронский Евразийский экономический форум. В этом году он прошел не в Вероне (Италия), а в столице Азербайджана – городе, географически находящемся в центре евразийского континента и исторически на перекрестке торговых путей. Форум проводился на фоне восстановления торгово-экономических отношений в мире в постпандемийный период.

Главная тема форума - «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

В повестку форума также были включены такие темы, как переход к многополярному мировому порядку, новая реальность сырьевых и энергетических рынков, природный газ как ключевой ресурс для экономики будущего, формы промышленного и торгового сотрудничества в меняющемся мире, модели финансирования и платежных механизмов в глобальном контексте, роль технологической революции в развитии экономики, пути обеспечения продовольственной безопасности и продвижения развития агропромышленной сферы.

С приветствиями на церемонии открытия выступили: заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Алексей Оверчук, министр экономического развития Российской Федерации - Максим Решетников, министр экономики Азербайджанской Республики - Микаил Джаббаров, главный исполнительный директор, ПАО «НК „Роснефть“» - Игорь Сечин, президент Ассоциации «Познаём Евразию» (Италия) - Антонио Фаллико.

Игорь Сечин зачитал обращение президента Российской Федерации В. В. Путина к участникам юбилейного форума.

Алексей Оверчук отметил: «Проведение Веронского Евразийского форума в Баку – это сигнал, говорящий о переходе от глобальной осевой модели развития "Восток-Запад" к модели "Север-Юг"».

Максим Решетников подчеркнул, что перед каждым государством Евразии сейчас открываются новые перспективы. Чтобы их реализовать в полной мере, нужны единые подходы. Прежде всего, в сфере экономического сотрудничества на базе концепции Большого Евразийского партнерства.

Председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии от Казахстана, член Академического совета Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Игорь Рогов проинформировал международную общественность о деятельности МФЦА, подчеркнув, что: «если монополярность в конечном счете ведёт к монополизму и глобальной стагнации, то многополярность, как конкуренция геополитических центров, – драйвер человеческого развития, основу которого составляет взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество. Одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны и её экономическое развитие, является наличие наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. В этих целях в рамках институциональных реформ в Казахстане был создан Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который начал свою полноценную деятельность с 2018 года. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Созданы беспрецедентные для региона особый правовой режим, основанный на принципах английского права, независимый Суд МФЦА с английскими судьями и арбитражный центр, действующий в соответствии с наилучшими международными стандартами, что обеспечивает не только надёжное функционирование финансовых механизмов, но и защиту прав предпринимателей, а опосредованно и потребителей. Таким образом, МФЦА является эффективным и финансовым, и в конечном счёте – правозащитным институтом». Информация вызвала большой интерес у участников мероприятия.

Также в числе спикеров форума были видные представители международных, государственных и общественных организаций: коллега И. Рогова - председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ - Валерий Фадеев; Председатель Еврокомиссии (1999–2004); премьер-министр Италии (1996–1998, 2006–2008 гг.) - Романо Проди; министр энергетики Азербайджанской Республики - Парвиз Шахбазов; президент – председатель правления, банк ВТБ - Андрей Костин; главный исполнительный директор, ONGC Videsh (крупная нефтяная компания Индии) - Раджарши Гупта; президент Фонда международного сотрудничества; директор отделения ООН в Женеве - Татьяна Валовая; заместитель министра иностранных дел Российской Федерации - Александр Грушко и другие представители государственных и бизнес-структур Германии, Индии, Китая, Турции, Узбекистана, Франции.

В ходе форума И. Рогова и посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова принял председатель Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, стороны обсудили конституционные реформы в Казахстане. Ф. Абдуллаев высоко оценил решение о создании в Казахстане Конституционного Суда и выразил уверенность в успешном функционировании нового института.

Организаторами форума выступили Ассоциация «Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум при поддержке Министерства экономики Республики Азербайджан.