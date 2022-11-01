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Философский взгляд на мир

Юлия Миленькая

Произведения, созданные немецкими художниками в период с XV по XXI век, представлены в Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

Германию знают как страну философов и поэтов. Но помимо гениев мысли и слова она подарила миру выдающихся композиторов и художников.

По словам кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника ГМИ им. А. Кастеева, куратора экспозиции Амира Джадайбаева, характерной особенностью немецкого изобразительного искусства являются реалистичность и высокая одухотворенность образов, стремление художников к философскому осмыслению всех явлений окружающего их мира.

– Как писал Иоганн Вольфганг Гете, настоящим художником может стать лишь тот, кто «сумеет овладеть всем миром и найти для него выражение», – цитирует немецкого писателя, философа Амир Джадайбаев.

В экспозицию, составленную из произведений фонда ГМИ, вошли, в частности, тонкие по исполнению парные парадные портреты российского императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны (урожденной принцессы Софии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской). Их автор – Игнац Клаубер (1753–1817). Немецкий гравер на меди, педагог был приглашен в Россию в 1796 году для преподавания гравировального искусства в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Среди его учеников были такие впос­ледствии известные мастера, как Николай Уткин, Андрей Ухтом­ский, Егор Скотников и другие.

– Изобразительное искусство XIX века представлено картинами, исполненными в традициях возникших в Германии течений романтизма и бидермайера, – рассказывает куратор экспозиции. – В живописном разделе выставки привлекает внимание небольшая картина представителя Дюссельдорфской школы Андреаса Ахенбаха (1815–1910) «В мастерской художника». Интересны портретные работы Бальтазара Деннера, Франца Ксавера Винтерхальтера. Демократические тенденции в искусстве начала ХХ века нашли выражение в пейзажной живописи Андрея Шильдера (1861–1919).

Отдельный раздел экспозиции демонстрирует произведения художников немецкой национальности, прибывших или переселенных в Казахстан в 1930–1940 годы. Это, например, замечательные картины Александра Риттиха (1889–1945), выпускника Мюнхенской академии искусств.

Как известно, в начале Великой Отечественной войны по распоряжению правительства в респуб­лику были переселены десятки тысяч советских граждан немецкой нацио­нальности. Среди них были известные художники Владимир Эйферт (1884–1960), Артур Фонвизин (1883–1973), Леонид Брюммер (1889–1971). Экспозиция завер­шается произведениями художников конца ХХ и начала XXI века, и зрители могут познакомиться с работами Брауэра, Гуммеля, Гинзбурга, Бубэ.

Выставка организована в рамках 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана и Германии. Добавим, что ранее произведения казахстанских художников-немцев были представлены в 2015 и 2021 годах в Алматы и Астане.

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