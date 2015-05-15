Где вы, однополчане? Свежий выпуск 545 Даурен САДВАКАСОВ

Алматинец Ахмет Дюсенбаев прислал в редакцию фотографию, сделанную в октябре 1948 года, на которой запечатлена группа курсантов Алма-Атинского военного училища войск НКВД СССР. В первом ряду крайний слева с орденом Красной Звезды – его дядя Шамшолла Бекмаганбетов.

Родился он, пишет автор, в 1923 году в селе Карабулак Зерендинского райо­на Кокшетауской облас­ти. Скоропостижно умер в госпитале Алматы. Пос­ле четырех лет войны и трех лет учебы ему тогда было всего 26 лет.

Во время Великой Отечественной войны он был разведчиком, участвовал во взятии Кенигсберга, имел награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», в общей сложности – восемь боевых наград.

«Дядя Шамшолла, поясняет алматинец, младший брат моего отца Рахмета Дюсенбаева. В 30-е годы прошлого века дедушка Бекмаганбет Дюсенбаев, в народе известный как Беген-би, близкий друг Балуана Шолака, был реп­рессирован, поэтому у родных братьев разные фамилии.

С 1972 года я искал его могилу на центральном кладбище Алматы (по прос­пекту Райымбека), где он был похоронен. Но безрезультатно.

Есть для меня вторая загадка: на снимке, кроме дяди, еще десять курсантов. Некоторые фамилии на обороте фото указаны. Может быть, их в Казахстане кто-то знает? Не могли бы вы опубликовать эту фотографию неизвестных курсантов Алма-Атинского военного училища войск НКВД СССР? Одно могу сказать точно, все они – участники Великой Отечественной войны, ведь в те годы в училище набирали фронтовиков.



