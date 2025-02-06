Гибель известного скульптора расследуют в ВКО

Ночью 30 января в доме, где жил 69-летний Валерий Дранишников, был пожар. После этого происшествия Валерия, его гражданскую супругу и родственницу нашли погибшими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

Фото: Instagram.com/naste_nka1990

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация, что на телах были «признаки насильственной смерти».

«По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован», – детализировали в ДП ВКО.

Внучка пожилого человека поделилась с редакцией о том, что ей известно про тот пожар, в котором погиб близкий человек.

«Моя сестра позвонила маме около трех ночи. Сказала, что дом дедушки горит. Естественно, мы все поехали туда. Когда мы приехали, дом уже сгорел, а туда никого не пускали. Лишь мою сестру, которую подключили к опознанию тел», – рассказывает девушка.

По ее словам внучки, погибшие были на подвальном этаже, где располагались ванная комната, кухня, мастерская скульптора.

Напомним, Валерий Дранишников – член Союза художников РК. Его скульптуры имеются во многих населенных пунктах области. В Усть-Каменогорске, к примеру, фигура хоккеиста, установленная у Дворца спорта имени Б. Александрова.