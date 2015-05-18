Главная задача для людей Земли Свежий выпуск 556 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

У Бориса Слуцкого есть строка – «Судите народ по поэту»… Мало кто знает, что эти поистине вещие слова были подарены известному советскому поэту студентом Литературного института – тогда еще никому не известным Олжасом Сулейменовым, который умеет не только возвращать в далекое прошлое, когда «на дворе стояло время героев», но и мотивировать к свершениям в настоящем. Не случайно его имя стало не только узнаваемым, но и знаковым. Ведь Олжас – это не только наша поэзия, это наша юность и наша совесть, это наш Казахстан.

– Олжас Омарович, как известно, нынешний год объявлен в СНГ Годом ветеранов. Форум Победителей, организованный Фондом развития «Институт евразийских исследований» совместно с политологическим центром «Север – Юг», на котором вы не только присутствовали, но и выступили, как всегда, ярко, собрал ветеранов из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Украины и других государств. Чем значимо для вас данное мероприятие?

– Для меня это было очень волнующее событие. Начался форум с торжественной церемонии возложения венков к Огню Памяти и Славы на Поклонной горе, где собрались все его участники, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с той страшной, кровопролитной войны. Все мы встали большим кругом, и делегации в алфавитном порядке возлагали цветы…

Президент России Владимир Путин, который направил приветствие участникам форума, подчеркнул, что единство народов, сокрушивших фашизм, – наша главная ценность, которую мы должны сохранить. Приветствовал ветеранов на форуме и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он сказал, что 9 Мая стало символом и Великой Победы, и великой радости, и великого подвига, и, конечно, великой трагедии, которая коснулась практически каждой семьи, поэтому мы никогда не делили победу – ни в 1945 году, ни сейчас. Это наша общая Победа и наш общий праздник.

Правильно отметил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Михаил Швыдкой: изменить правде о войне, изменить Великой Победе – все равно что изменить родителям.

– А что вы сказали в своем выступ­лении?

– Я начал свое выступление со слов почти забытых: «Дорогие товарищи»! Посчитал, что подобное приветствие уместно там, где собрались люди, объединенные общей историей, и, судя по бурным аплодисментам, меня поняли.

Нельзя забывать, что от Казахстана в войне участвовали 1 миллион 200 тысяч человек, и половина из них не вернулись, в том числе 350 тысяч с казахской фамилией. Много это или мало? Конечно, много, и хотя на фоне общих потерь в 26 миллионов это вроде бы цифра небольшая, но я сравнил ее с американским вкладом – 150 тысяч потерь на европейском фронте. Назвал жертвы Англии, которая 5 лет воевала, была под бомбардировками – 200 тысяч потерь. То есть в итоге наши союзники потеряли лишь столько, сколько относительно маленький тогда двухмиллионный казахский народ. Это только он один. Представитель грузинской делегации сказал, что Грузия потеряла 320 тысяч грузинских фамилий. Вот так и складывались эти 26 миллионов. Это печальная статистика.

Говорил я и о трудовом вкладе в Победу нашего Казахстана, напомнив, что 9 пуль из 10 выплавлялись из казахстанского свинца, что в годы войны только Караганда давала уголь, потому что Донбасс был захвачен, и наши шахтеры день и ночь работали для фронта.

– Сколько ветеранов войны было в нашей делегации?

– Всего двое. Ведь не забывайте, что это люди весьма почтенного возраста – им уже за 90. Это Сагындык Кенжебаев из Алматы. Он добровольцем ушел на фронт, участвовал в Курском сражении, освобождал Белоруссию, штурмовал Кенигсберг. Награжден многими боевыми орденами и медалями. Он доктор философских наук и – что поразительно – до сих пор читает лекции в одном из вузов Алматы. Приехал Шермухамбет Байбосынов из Сатпаева Карагандинской области, который также прошел через всю войну и также имеет немало боевых наград.

Вспомнил я и свои беседы с Героем Советского Союза Бауыржаном Момышулы. Помню, как он говорил, что из 5 миллионов 200 тысяч солдат и офицеров Красной армии в первые месяцы войны погибли 4 миллиона! Москва оказалась почти беззащитна в октябре 1941-го. Только спешно сформированные в Казахстане полки сдерживали немцев. И сдержали.

100-я бригада, полностью сформированная в Алма-Ате, и пришедшая ей на смену 102-я бригада погибли на подступах к Москве. Волоколамское направление перекрыла Панфиловская дивизия, в которой воевал и Бауыржан Момышулы. Я как-то спросил его: когда он был более всего счастлив? Он сказал: в октябре 1941 года, когда защищал Москву. Он тогда был молод, энергичен, мог выполнить воинский долг. И я понимаю его как бойца, как мужчину, как воина. И те 350 тысяч казахских воинов, что погибли в Великой Отечественной войне, испытывали такие минуты счастья!

А еще я его спросил: что значит идти в атаку? Он ответил: идти в атаку – это каждый раз вставать с колен. Всем народом вставать с колен, это и есть та самая философия Победы.

– Что еще показалось вам важным сказать на форуме Победителей?

– Что еще, кроме боевых потерь, за последние 30 лет произошли потери особого свойства – духовного, идеологического, культурного… Мы начали забывать слова «интернационализм», «дружба народов», которые в последнее время, к сожалению, вышли из употребления в некоторых государствах. Несколько лет назад я получил в России орден Дружбы и очень горжусь этим. Но раньше этот орден назывался орденом Дружбы народов, почему надо было отсечь слово «народов»?..

Считаю, интернационализм должен стать национальной идеей каждого государства, только тогда оно, это государство, сохранится. И сегодня мы видим: там, где национальной идеей становится национализм, – государство разваливается. Что же касается нашего Казахстана, то у нас веками складывалось интернациональное, дружественное отношение народов друг к другу, которые жили в казахских степях.

– Мы можем гордиться, что Казахстан – единственная страна в мире, где появился гражданский институт, нацеленный на единство и сплоченность людей разных национальностей, – Ассамблея народа Казахстана.

– И очень важно, что у нас понятие «дружба народов» действительно сохраняется и на словах, и на деле. И я всегда говорю о Казахстане как об одной из самых успешных, на мой взгляд, моделей многонационального, многоконфессионального мира. Поэтому наш опыт должен изучаться другими странами, более того, он может послужить образцом для тех республик, которые нуждаются в мире и спокойствии.

– Олжас Омарович, вам не хотелось бы об этом написать?

– Конечно, я пишу.

– Помню, когда-то у вас была идея издать свои мемуары.

– И это тоже надо, потому что кое-что очень важное и для меня, и для общества уже начинает забываться.

– И не только забываться, но и по-иному переосмысливаться.

– Естественно, но для меня лично все то, что связано с войной, с Победой, никогда не переосмысливается: как я когда-то воспринял эти события, так и до сих пор воспринимаю. Не знаю, что это – ограниченность сознания или затянувшаяся эмоциональность восприятия? Но я никогда не менял своих убеждений.

– Как война коснулась вашей семьи?

– Три брата моей мамы ушли на фронт. Один погиб, двое вернулись – один майором, другой капитаном. И мы всегда отмечали День Победы. Я даже помню май 1945 года, мне тогда уже было лет 8. Это был какой-то необыкновенный день, особо запомнившийся из всего моего детства.

И только еще один день был таким – 12 апреля 1961 года, полет в космос первого человека Земли Юрия Гагарина. Тогда все народы объединились в человечество. И тот праздник, который проходил тогда в маленькой Алма-Ате, был лишь искоркой всемирного светлого праздника. Тогда все люди почувствовали себя одним народом – человечеством. И то, что мне довелось поучаствовать в этих событиях, душевно поучаствовать, не могло пройти бесследно. Это сказалось и на моем мировоззрении, на всем отношении к жизни, к людям, к проблемам войны и мира, демократии.

…Поразительно, но, видимо, такова жизненная диалектика: полюса часто меняются местами, и в этой борьбе противоположностей, в дуализме, наверное, и заложена формула развития жизни. Мир опять на пороге столкновения цивилизаций – Восток – Запад, но уже в новом формате. А мы хотим это грядущее столкновение превратить в диалог. Но диалог возможен лишь там, где говорят на одном языке понятий. Надо выработать общий язык понятий, то самое планетарное сознание, которое объединяло бы сознание тысяч этносов в один народ – человечество. Это нация будущего, которую я приемлю. Во имя которой работаю всю сознательную жизнь.

– А значит, вам есть за что бороться.

– Конечно. В начале века я ввел термин «планетарное сознание» на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2014 году ЮНЕСКО объявлено, что целью недавно провозглашенного ООН Десятилетия сближения культур является воспитание в мире планетарного сознания. И это, пожалуй, главная задача для всех людей Земли.