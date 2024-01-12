Главный тренер клуба НБА продлил рекордный контракт после развода с женой

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Наставник баскетбольного клуба «Майами Хит» за следующие 8 лет контракта заработает около 120 млн долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки, сообщает sports.ru

Фото: sports.ru

53-летний Эрик Споэльстра зарекомендовал себя как один из самых уважаемых и успешных тренеров Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Он возглавляет клуб из Флориды с 2008 года. 

Споэльстра, который за карьеру выиграл два чемпионских титула и шесть раз доходил до финала НБА, станет вторым самым высокооплачиваемым тренером лиги в годовом исчислении после Грегга Поповича из «Сан-Антонио Спёрс» с 19 млн долларов за сезон.

По данным источника, руководство «Майами Хит» специально дождалось, пока главный тренер клуба завершит бракоразводный процесс, перед тем как подписать новый многомиллионный контракт. И все это ради того, чтобы бывшая жена не смогла забрать половину этой суммы.

#США #контракт #баскетбол #Флорида #НБА

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