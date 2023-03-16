Год реальных перемен

Более 100 лет назад Максим Горький писал, что «интеллигент – не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии. И в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад».

Поэтому анализ поступков Главы государства невозможен без понимания его фундаментальных ценностей. Интеллигентность, опирающаяся на семейное воспитание, мощное образование и эрудицию, понимание механизма работы государственного аппарата и геополитических процессов, зачастую выбирает извилистый путь, избегая резких потрясений для общества и государства. Этот путь далек от популизма и может вызывать у нетерпеливых активистов ропот и недовольство. Обществу, заждавшемуся воздуха свободы и политических реформ, хочется увидеть результаты немедленно.

Но год назад мы увидели, к какой ответной реакции привело даже осторожное трансформирование государства. Как отметил в своем Послании Токаев: «Некоторым влиятельным лицам это не по­нравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть. …Они направили мирные протес­ты в деструктивное русло, использовали народ в своих преступных целях». Лишь твердость духа и решительность Президента спасли весь народ Казахстана от возврата к темному ненавистному прошлому. А дальнейшие дипломати­ческие усилия Токаева позволили сохранить суверенитет и независимость страны. Через год становится ясным, какие опас­ности ожидали Казахстан в тот момент.

Политические партии в первую очередь ощутили на себе эти изменения. Прежняя картина с монополией правящей партии была разрушена Президентом страны совершенно осознанно. Глава государства заявил: «Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях – от местного самоуправления до общенациональных вопросов. Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни». Президент особо отметил, что предложенные в мартовском Послании инициативы тщательно прорабатывались им еще до январских событий.

Понимание, что страна пожинает плоды застоя и «голландской болезни», проедает нефтедоллары из Нацфонда, и будущее страны весьма туманно, заставляет ­Токаева продолжать этот непростой путь реформ. При этом геополитическая ситуация и год назад, и сейчас заставляет руководство страны предпринимать колоссальные усилия для сохранения мира внутри страны и недопущения никаких провокаций, особенно в межэтнических отношениях. Недопустимо, чтобы необдуманные заяв­ления некоторых политиков и общест­венных деятелей толкнули Казахстан в пучину военного конфликта.

Любое движение вперед вызывает сопротивление. Мы видим, что в течение всего прошлого года страна подверглась многим испытаниям, в большинстве своем рукотворным. Главная цель всей череды таких событий, как взрывы на армейских складах, пожары, подорожание сахара, отказ финансировать детскую программу ArtSport, проблемы с уборкой урожая и хранением зерна, аварии на ТЭЦ и теплосетях, – довести голодный и обозленный народ до последней точки кипения, вывести его на улицы и завершить то, что не удалось во время январского государственного переворота. Помимо кланово-олигархического капитализма, реформам Токаева сопротивляется сплоченная армада коррумпированного госаппарата, не желающая терять свое привилегированное положение, доступ к республиканскому бюджету и тендерам.

И поэтому твердое стремление Президента страны «…обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике» вызвало и будет дальше вызывать стойкое сопротивление представителей Старого Казахстана.

Предстоящие внеочередные выборы в маслихаты и Мажилис, где будут участвовать не только политические партии, но и самовыдвиженцы по одномандатным округам, разбудили народ от «политической спячки» и дали мощный импульс построению новой политической сис­темы. Скептицизм и недоверие к выборам сменились энтузиазмом и массовым выдвижением народных кандидатов. Это свидетельствует о массовой поддержке реформ Президента, в большинстве своем осознанной.

Даже ярые критики Главы государства из представителей оппозиции воспользовались этой возможностью, что говорит о принятии ими новых правил игры. При этом их продолжающаяся критика в адрес Президента говорит об отсутствии логики в их действиях. Логично, когда непринятие политических реформ ведет к отказу от участия в выборах.

В то же время часть общества пассивна и продолжает игнорировать выборы, не видя заметных изменений в своем регио­не. В некоторых социальных группах витают идеи кардинальной смены власти, подогреваемые идущими извне призывами не верить этой власти. Поэтому особенно важно провести эти выборы честно, без массовых фальсификаций и вбросов. В условиях, когда 3 млн граждан находятся за чертой бедности, а свыше 8 млн закредитованы, покупая даже еду в кредит, любые «эксперименты» в угоду сильным мира сего могут вызвать волнения. Большое количество кандидатов по одномандатным округам увеличивает риск возникновения протестных настрое­ний по итогам выборов.

Президент Токаев сказал в Послании: «Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений».

Надо признать, что мало кто из лидеров на постсоветском пространстве способен отказаться добровольно от суперполномочий Президента и от своей партии. На это способен лишь настоящий Реформатор с устоявшимися ценностями.

Стратегический подход к формированию мощного государства и твердая решимость довести реформы до конца привели Президента к неожиданным для многих функционеров решениям – выйти из рядов правящей партии «Amanat» самому и другим чиновникам центрального и областного уровня, ограничить мандат Президента одним сроком в 7 лет, убрать сверхконцентрацию полномочий в центре и в регионах, сформировать многополюс­ную партийную систему.

Его жесткий вердикт сложившейся сис­теме: «Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства».

Хочу напомнить всем представителям Старого Казахстана, которые до сих пор на всех уровнях дискредитируют политические реформы Президента Токаева, вмешиваясь в выборные процессы, снимая неугодных кандидатов с выборов, нес­колько выводов из Послания Президента от 16 марта 2022 года:

– «…Именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших январских событиях»;

– «…Концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину»;

– «Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции».

Как видим, Президент Токаев четко осознавал опасность и обратился к народу за поддержкой своих реформ. Но реваншисты никуда не исчезли, они создают и финансируют мощные политические и общественные структуры, влияют на формирование общественного мнения, готовят запасные варианты возврата к власти. Никто из прежней правящей верхушки не хочет терять привилегий.

Это Послание Главы государства вывело его в ранг сильнейшего реформатора современности и истинного демократа. Он указал направление, куда должны двигаться гражданское общество и государство. Первые шаги политических реформ уже осуществлены, принято несколько законов, созданы Конституционный суд и Высшая аудиторская палата. Конечной целью реформ мы видим построение истинно народного государства, где во главе всего стоит Человек и Гражданин, его права и свободы. Согласно статье 3 Конституции РК, единственным источником государственной власти является народ, который формирует три ветви власти – законодательную, исполнительную, судебную – с делегированием им соответствующих полномочий.

С учетом политических реалий какие-то изменения могут произойти позднее, что-то можно внедрять уже в недалеком будущем.

В перспективе Казахстан может вернуться к однопалатному Парламенту, который будет обладать всей полнотой народной власти. Принцип «влиятельный Парламент» должен быть реализован. Он предусматривает реальное усиление полномочий Мажилиса, возвращение в его структуру Высшей аудиторской палаты и института по подготовке законов. Народ через своих представителей в Мажилисе должен контролировать исполнение Правительством республиканского бюджета, как это было в Верховном совете РК 12-го и 13-го созывов.

Законодательной инициативой должны обладать депутаты Мажилиса и Президент страны. В настоящий момент подавляющее большинство законопроектов иниции­ровано Правительством. Чиновники из министерств пишут законы, которые сами будут завтра исполнять. Налицо конфликт интересов. Мажилис долгие годы исполнял роль юридического департамента Правительства. Исполнительная власть в лице Правительства должна оставаться исполнительной.

Мажилис должен обладать правом проведения парламентских расследований всех событий, представляющих общественный интерес. Таким образом, мы реализуем право народа на объективную информацию. Политическая оценка расследуемых фактов необходима и способствует возвращению веры народа в справедливость. Это то, о чем говорит Глава государства.

Формируя единую казахстанскую нацию, добиваясь равноправия всех граждан и соблюдения конституционных норм, в будущем необходимо отказаться от этнической квоты в Парламенте. Принадлежность к этническим меньшинствам не должна быть фактором, влияющим на депутатство.

Депутатом должен быть достойный гражданин и патриот Казахстана, вне зависимости от иных условий. То же самое касается квоты для женщин, молодежи и инвалидов. Сейчас эта мера необходима. В зрелом гражданском обществе априори соблюдаются равноправие и интересы всех социальных групп. Зрелое гражданское общество не должно допускать отхода от принципа равноправия всех граждан. Об этом четко сказано в Послании: «Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций».

Президент Токаев четко обозначил в Послании: «...Сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя».

Маслихаты всех уровней должны обладать полной независимостью от исполнительной власти, иметь самостоятельное финансирование, здания и имущество. Для этого надо ввести изменения в рес­публиканский бюджет. Акимы всех уровней должны избираться народом и быть полностью подотчетными местным мас­лихатам.

Следующее предложение Президента – об избрании депутатов районных, городских и областных маслихатов, а также депутатов Мажилиса по мажоритарной системе – наполняет реальным смыслом требование «власть – народу». Возможность их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыборных обещаний меняет положение дел и делает народных избранников реальными слугами народа. Иными словами, Глава государства обратился к народу за помощью в построении Справедливого Казахстана, дав гражданам возможность напрямую влиять на политические процессы в стране.

Упрощая возможность регистрации политических партий, Президент «исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции», а также «создает максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий». В результате на внеочередных парламент­ских выборах мы видим семь политических партий. Даже ярые критики Президента не смогут опровергнуть факт исполнения им своих обещаний, данных 16 марта 2022 года. Реформа политической системы не завершена, но правовой фундамент уже создан.

Важнейшим элементом демократии являются честные выборы. Справедливый Казахстан без честных выборов невозможен. Фальсификация итогов выборов означает победу реакционных сил.

Сложившаяся практика «управляемого» голосования привела к нигилизму общества и к потере доверия к выборам. Это чревато «уходом в себя», снижением патриотизма и оттоком граждан за рубеж. Зачем жить в стране, где ты ни на что не влияешь?

С учетом того, что каждый голос избирателя имеет финансовую стоимость, воровство голосов – есть воровство денег налогоплательщика, выделенных для парламентских партий. Необходимо ввести суровое уголовное наказание за искажение результатов голосования, давление на членов избирательной комиссии и их подкуп. При этом честные выборы невозможны без контроля количества проголосовавших избирателей и про­цедуры подсчета голосов. Необходимо ввести видеофиксацию на избирательных участках. Камеры должны быть на входе, в зале, над столом подсчета голосов. Каждый бюллетень надо показывать наблюдателям, чтобы был виден результат голосования. В Послании Глава государства поручил «рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей». В будущем надо внедрить выборы с применением отпечатков пальцев избирателей, что является лучшим решением от подтасовки голосов.

Также Президент обратил внимание на «потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа». И это не только вопрос финансирования выборов. Вновь встает вопрос двойного гражданства. Не секрет, что часть граждан Казахстана воспользовалась предложением других государств получить их паспорт, что является нарушением законов Казахстана. Правовое решение этой проблемы очень актуально и требует большой дипломатической работы.

Важнейшими реформами Президента стали изменения в правозащитной сфере. Возвращение Конституционного суда, изменение статуса уполномоченного по правам человека, Генеральной прокуратуры, отмена смертной казни, недопущение пыток, ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей – все эти новшества кардинальным образом уже повлияли на ситуацию в стране.

С учетом больших нареканий в адрес судебной системы необходимо внедрить избрание судей районных судов населением данных районов, а судей областных судов, председателей районных судов и областных судов – депутатами областных маслихатов. Суды районного уровня разбирают основную массу уголовных, административных и экономических дел, поэтому возвращение доверия судебной системе надо начинать с них. В настоящий момент назначение судей чиновниками Верховного суда производится протекцией и носит коррупционный характер. Суд изначально должен формироваться справедливо и без негативных предпосылок. Также встает вопрос формирования Кассационного суда.

Реформа судебной системы должна укрепить гарантии осуществления таких начал судопроизводства, как состязательность и равенство сторон, неукоснительное соблюдение презумпции невиновности, неприемлемость обвинительного уклона и недопустимость попустительства по отношению к тем, кто преступил закон. Необходимо обеспечить полную и безус­ловную независимость судей и подчинение их только закону. Надо внедрить уголовную ответственность за вмешательство в деятельность судей.

Думаю, надо обратиться к опыту прошлого и вернуть Государственный следственный комитет. Необходимо отделить органы следствия от МВД. Роль адвокатуры очень важна для соблюдения закона в стране. Необходимо повысить их роль и вывести на один уровень с прокуратурой, вернув равную состязательность в суде.

Общество постоянно обращает внимание властей на несоответствие расходов и доходов части сотрудников судебной и правоохранительной системы и членов их семей. Позорным фактом является рейдерство в отношении предпринимателей со стороны силовиков. Это в целом влияет на инвестиционный климат в стране, снижает предпринимательскую активность, толкает на вывод капитала за рубеж.

Острым вопросом является деятельность ЧСИ и коллекторов. Частные судебные исполнители не оправдали на­дежд государства и вызвали отторжение общества. Необходимо вернуть судоис­полнение государственным органам. Коллекторский бизнес должен быть полностью ликвидирован. Их деятельность привела к многочисленным нарушениям гражданских прав населения, созданию преступных схем по отъему имущества и даже суициду граждан.

Роль независимых СМИ и общественных организаций велика в формировании справедливого Казахстана. Глава государства особо подчеркнул, что от «собственного взгляда на все процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире зависят подлинная информационная безопасность и идеологический суверенитет страны». К сожалению, финансовая составляющая деятельности массмедиа влияет на их позицию. Также большие опасения общест­ва вызывает бесконтрольное влияние иностранных СМИ на умы граждан.

Завершая анализ Послания Президента от 16 марта 2022 года, можно смело утверждать, что за столь короткий срок Касым-Жомарт Токаев смог добиться кардинальных и фундаментальных изменений в обществе. Эффект от этих реформ будет длиться многие десятилетия. Заложена правовая база для построения демократического и справедливого общества. Она может совершенствоваться, дополняться, но вектор развития страны в сторону государства с высокой социальной ответственностью будет неизменным.

Это зависит в том числе и от самого гражданского общества. Ведь без его поддержки все политические реформы могут замедлиться, чем не применут воспользоваться реакционные силы. Каждый гражданин должен понимать и принять на себя личную ответственность за будущее страны. Ему дали возможность не быть винтиком системы, а стать активным участником всех перемен.

И самый ближайший гражданский поступок – участие в выборах 19 марта! Призываю всех прийти на выборы и помочь сформировать народный Парламент и народные маслихаты.