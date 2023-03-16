Год реальных перемен
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Асхат Асылбеков, заместитель председателя Народной партии Казахстан
16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Через два месяца после январских событий страна услышала четкий план реформирования политической системы Казахстана. Это был не просто ответ Президента на требования народа, но и реализация своего видения развития страны. Для «революции сверху» тоже должны были созреть условия, и Қаңтар дал эту возможность, сняв последние оковы обязательств с преемника Елбасы.