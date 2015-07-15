Хорошая мотивация для роста 526 Сагадат САБИТОВА, бизнес-консультант региональной Палаты предпринимателей, Алматы

Уверена, что отечественным предпринимателям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, необходимо подготовиться к новым правилам работы. Многие из них не скрывают своих страхов по этому поводу. Кто-то уверен в своих силах, но есть и такие, кто не имеет представления о том, что дает нашей стране членство в этой организации.

Поэтому наши консультанты тщательно изучают условия, правила ВТО, чтобы донести и разъяснить их предпринимателям. Имея за плечами большой опыт в бизнесе и теоретические знания, я также с удовольствием приняла приглашение работать в качестве бизнес-консультанта. Сегодня консультанты-маркетологи совместно с предпринимателями разрабатывают бизнес-планы исходя из новых реалий. Это необходимо для того, чтобы начинающие предприниматели с первых шагов вникали и внедряли в свой бизнес правила ВТО, делали расчеты исходя из этих параметров. В ходе консультаций мы прежде всего акцентируем внимание на перспективах и возможностях, которые открываются для них. Мотивация – это стимул для развития не только отдельной личности, но и любой компании. ВТО – хорошая мотивация для малого и среднего бизнеса страны в повышении его конкурентоспособности.

Во-первых, это новые рынки сбыта, привлечение прямых инвестиций, интеграция в международный бизнес, что само по себе неизбежно в процессе глобализации. Готов ли наш бизнес к такой конкуренции? Надо откровенно сказать, что многие компании не готовы к этим вызовам. Поэтому НПП «Атамекен» разрабатывает новые программы и стандарты, чтобы грамотно защищать интересы субъектов отечественного МСБ в международном правовом поле. Разрабатываются новые темы семинаров начиная с азов. Темы подаются, учитывая наши реалии, уровень развития отечественного предпринимательства. Будучи совсем недавно в Лондоне, я убедилась, что подобные семинары для начинающих бизнесменов актуальны и там.

Не устаю повторять, что бизнес – это не деньги, не оборудование, не завод или фабрика. Основа любого бизнеса – человек со своими возможностями, ценностями и убеждениями. Надо сказать, что убеждения предпринимателей играют огромную роль. Жаль, что многие из них заранее сомневаются в своих способностях и возможностях. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Прежде всего предприниматели должны изучать культуру ведения международного бизнеса. Так как ВТО – это дополнительный рынок сбыта для их продукции, расширяющий границы и возможности бизнеса. Национальная палата предпринимателей планирует организовать тренингы, семинары, «круглые столы» и консультации по вопросам и правилам ВТО. Поэтому все обучающие программы пересматриваются с учетом новых реалий. Стоит напомнить, что такие программы, как «Старшие сеньоры», «Деловые связи», проводятся за счет средств государства. Уверена, они будут еще более востребованы. По опыту работы в качестве бизнес-консультанта могу сказать, что меняется мышление отечественных предпринимателей. Они стали больше консультироваться по воп­росам ВТО. Чаще всего задают вопрос: как я могу выжить, что мне необходимо предпринять?

В первую очередь бизнесменам стоит обратить внимание на качество производимой продукции. Они должны быть конкурентоспособными по цене и качеству с теми зарубежными товарами, которые придут на наш рынок. При этом важно понижать себестоимость продукции, но не в ущерб качеству. Для этого им необходимо изучать историю создания аналогичного зарубежного товара, вникать во все нюансы этого бизнеса.

Отрадно, что мы уже преодолели тот рубеж, когда для предпринимателей было важно только получить кредит. Поэтому сегодня бизнес-консультанты чаще говорят о технологичности производства, привлечении инвестиций, внедрении новых технологий, то есть о факторах, влияющих на себестоимость и качество товаров. Не секрет, что сегодня большая доля МСБ занята в сфере торговли и предоставления услуг. Поэтому мы информируем бизнесменов о мерах государственной поддержки, направленных на развитие обрабатывающего сектора, – субсидировании кредитов, их гарантировании и других стимулах. Когда будут внедрены правила ВТО, предприниматели, работающие в сфере торговли и услуг, наглядно почувствуют преференции, которые предоставляет государство бизнесменам, открывающим собственное производство и работающим в обрабатывающем секторе. Поэтому у многих предпринимателей, которые занимаются продажей товаров, есть время перестроить свой бизнес в соответствии с реалиями ВТО.



