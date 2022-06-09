Храбрый поступок

В Усть-Каменогорске сержант Национальной гвардии Ризабек Канапиянов вытащил соседа из горящего дома.

О храбром поступке военнослужащего рассказал начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Багдат Амангельды. У Ризабека был выходной, он занимался хозяйственными делами, как вдруг заметил дым – загорелся соседний дом.

Мужчина не раздумывая бросился на помощь. Его родственник Манарбек Ауганбаев вызвал пожарных и тоже начал тушить огонь.

– Ризабек услышал, что в доме кто-то кричит, – рассказал начальник пресс-службы. – Комнаты были в дыму, дышать нечем. Несмотря на это сержант шагнул внутрь и практически наощупь начал искать хозяина дома. Тот лежал на диване, был в беспомощном состоянии.

Гвардеец взвалил на себя 65-летнего пенсионера и стал продвигаться к двери. В это время подоспел Манарбек, вместе они вытащили пострадавшего на воздух. Прибывшая бригада скорой помощи, осмот­рев мужчину, установила признаки отравления угарным газом. Пенсионера немедленно госпитализировали в больницу. Борьбу с огнем завершило прибывшее подразделение пожарных.

– Ризабек Канапиянов – сержант воинской части 3477, – дополнительно пояснили в РгК «Шығыс». – Манарбек Ауганбаев – преподаватель начальной военной подготовки в школе № 46. Благодаря их храбрости удалось спасти жизнь человека.