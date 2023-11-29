Инструменты поддержки

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Илья Пащенко

Государство продолжит оказывать поддержку предпринимателям в рамках программ, разработанных профильными министерствами и фондами.

фото из архива "КП"

В Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них следует составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза».

Конкретные цифры, свидетельствующие о развитии субъектов МСБ, в ходе брифинга, состоявшегося вчера на площадке СЦК, представил директор департамен­та государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Нурбол Жанабеков.

По его словам, численность действующих предпринимателей в республике достигла 2,04 млн. Объем выпускаемой продукции составил 28,7 трлн тенге. Количес­тво населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, вырос­ло на 13,5%. В этом сегменте на данный момент трудятся 4,2 млн человек.

– На показатели оказывают влияние государственные, финансовые и нефинансовые программы, – отметил Нурбол Жанабеков.

Исполняя поручение Президента по объединению программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей», Министерство национальной экономики, выступающее их координатором, разработало ряд инструментов, направленных на комплексную поддержку субъектов МСБ. В том числе это субсидирование части ставки вознаграждения по поддержке предпринимателей, частичное гарантирование по кредитам и предоставление государственных грантов.

– Инструментом субсидирования охвачено свыше девяти тысяч предпринимателей на общую сумму кредитов около 680 миллиардов тенге. Даны гарантии по кредитам семи тысячам предпринимателей на общую сумму кредитов около 270 миллиардов тенге. Безвозмездные гранты выданы почти 370 предпринимателям на сумму 1,4 миллиарда тенге, – сообщил Нурбол Жанабеков.

Вместе с тем, как отметил спикер, к предпринимателям, воспользовавшимся инструментами поддержки, предъявляются определенные требования. Они касаются создания рабочих мест, повышения налоговых платежей и доходов. По словам представителя Министерства нацэкономики, за годы действия программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» создано более 133 тыс. новых рабочих мест, а также произведены налоговые выплаты на сумму 4,8 трлн тенге.

Действенную поддержку субъектам МСБ оказывает Фонд развития предпринимательства «Даму».

Директор регионального филиала фонда по Астане Светлана Назарюк рассказала, что «Даму» реализует ряд программ, нацеленных на удешевление финансирования для предпринимателей, которые обращаются в банки второго уровня, лизинговые компании и микрофинансовые организации.

– Наши инструменты поддерж­ки предназначены для тех предпринимателей, кому необходимо инвестирование либо закрытие операционных затрат. Деловые люди обращаются в банки второго уровня, а мы знаем, что ставки на сегодняшний день достаточно высоки, и не каждый бизнес может себе позволить развиваться и пользоваться финансовыми инструментами банков. При соответствии условиям программы предприниматель может обратиться в фонд, и мы просубсидируем часть процентной ставки, – сказала Светлана Назарюк.

Также о мерах, осуществляемых для поддержки предпринимателей, доложил руководитель управления проектов обрабатывающей промышленности Комитета промышленности отраслевого министерства Дос­жан Алибеков.

По его словам, министерство ежегодно выделяет средства на модернизацию существующих предприятий и реализацию инвестиционных проектов. Также финансы выделяются для определенных мер государственного стимулирования – на повышение производительности труда, продвижение отечественных товаров на внутренний рынок.

Особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства. По словам директора департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП «Атамекен» Айданы Тогызбаевой, палата занимается обучением бизнесвумен в центрах женского предпринимательства, которые оказывают консультационные услуги, а также способствуют повышению навыков и расширению действующего бизнеса.

Проекты НПП «Атамекен» поз­волили предпринимательницам не только выставлять свою продукцию на прилавки отечественных магазинов, но и отправлять ее за границу.

#бизнес #МСБ #господдержка

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