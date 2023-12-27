Из-за непогоды в Костанайской области отключилось электричество в 114 населенных пунктах

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Областной акимат призывает воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в таких населенных пунктах, как Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский, Камыстинский, Карабалыкский,Карасуский, Костанайский, Федоровский районы и города Рудный, Костанай, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы. В городах Костанай и Рудный электричество уже восстановлено. Заключены меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещевого имущества, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта", – сообщили в акимате.

По области подготовлены 257 пунктов обогрева (13 – республиканские, 11 – областные и 232 – МИО). Общие количество мест 11 255. 

Акимат Костанайской области призывает воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий. 

В связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) закрытыми остаются две автодороги республиканского значения для всех видов автотранспорта:

1. М-36 « Екатеринбург-Алматы» 683-729 км (от с Сарыколь до гр. СКО)
2. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 250-180 (от с. Узынколь до гр. СКО)

Автодороги областного значения открыты во все направления.

#Костанай #дороги #метель #электричество #поселки #штормовое предупреждение

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