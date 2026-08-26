Свыше 800 машин незаконно зарегистрировала ОПГ в Алматинской области

Закон и Порядок

Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств. В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.

На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов. В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств.

В незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.

Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного — 1,2 млрд тенге. В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге.

Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.

Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью, добавили в АФМ.

#ОПГ #транспорт #регистрация

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