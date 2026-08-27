Суд вынес приговор нелегальному кредитору в СКО

Закон и Порядок

Установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области к двум годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

Для выдачи займов использовались две схемы. В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денег договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денег под проценты и залог имущества.

В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге, добавили в АФМ.

#АФМ #суд #приговор #кредитор

Популярное

Все
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Переход к реализации научно-технологических проектов
«Карусель» на 100 буренок
Обладатели стипендии «Болашақ» определены
Передел высокий, хлебный
Язык мой – враг мой
Уборка раньше срока
Университет будущего: больше чем образование
«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана
Есть только миг…
На острие стрелы
Лучшая реклама – когда гость доволен
Повестка, не теряющая актуальности
Конституция дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне
Лес как новое направление зеленых инвестиций
Almaty Superski: что будет с водой, лесом и снежным барсом
Проблемы в «Квадрате»
От мальков до агротуризма
Учебные заведения, которые нельзя закрывать
Современное образование: тенденции и перспективы
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Реконструкцию 72 железнодорожных вокзалов завершили в Казахстане
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа устойчивого общества
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Язык мой – враг мой
Свыше 800 машин незаконно зарегистрировала ОПГ в Алматинско…
В Каркаралинске создали ЦОУ
Руководителя «AK Metal» лишили свободы на год в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]