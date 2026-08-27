Суд вынес приговор нелегальному кредитору в СКО

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В Северо-Казахстанской области к двум годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

Для выдачи займов использовались две схемы. В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денег договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денег под проценты и залог имущества.

В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге, добавили в АФМ.