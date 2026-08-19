В Каркаралинске создали ЦОУ

Раньше в районе, где проживают около 40 тыс. человек, ничего подобного не было. Сейчас в ЦОУ выведен сигнал с почти 1 000 видеокамер из 2 500 установленных на дорогах, площадях и в общественных местах Каркаралинска. Кроме того, к нему подключено более 700 видеокамер в детских садах, школах и колледже. Так обеспечивается не только превентивная защита, но и возможность контролировать ситуацию в режиме реального времени.

– Новая система уже показала свою эффективность, – отметил заместитель начальника отдела полиции Каркаралинского райо­на Бекулан Ташмаганбетов. – С момента подключения камер видеонаблюдения к Центру оперативного управления пресечено более сорока правонарушений, раскрыт ряд преступлений. Это важный инструмент, который позволяет обеспечивать законность и порядок в районном центре, а также предупреждать правонарушения.

Каркаралинский район – один из туристических центров Карагандинской области. Ежегодно сюда приезжают около 50 тыс. человек. Они стремятся посетить Каркаралинский национальный природный парк, известный своими горными пейзажами и чистыми озерами.

Часто случается так, что люди, любуясь природой и собирая грибы, теряются в незнакомой местности. На их поиски вы­двигаются спасатели департамента по ЧС. В некоторых случаях они используют дроны. Надо отметить, что у сотрудников нового ЦОУ есть возможность проводить онлайн-мониторинг видеозаписей с беспилотников.

Добавим, что в Каркаралинском районе с помощью дронов планируют проводить обследования труднодоступных участков национального парка и выявлять несанкционированные свалки. Сейчас рассматривается вопрос о покупке еще одного беспилотника.

В новом Центре оперативного управления побывал замначальника департамента полиции Карагандинской области Жанат Какажанов. Он поручил поэтапно увеличивать количество камер наружного видеонаблюдения в районе и использовать устройства с искусственным интеллектом. Они способны распознавать лица людей, находящихся в розыске, обнаруживать признаки нарушения ПДД и передавать данные в полицию. Это сущест­венно ускоряет и облегчает работу правоохранителей.