Общество
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме

Майра Мухамедкызы:

Сознание людей поменялось. Это не может не радовать

Заслуженная артистка РК Майра Мухамедкызы голосовала на столичном участке № 52. Она заметила, что люди шли активно, ей пришлось даже некоторое время постоять в очереди. По ее словам, это говорит о том, что народ Казахстана начал проявлять активную гражданскую позицию. А это говорит об изменениях в сознаний людей.

– Это не может не радовать, – подчеркнула Майра Мухамедкызы. – Поправки в Конституцию не должны стать рядовым событием в жизни казахстанцев. Так как они влияют на жизнь каждого из нас, то они должны носить полноценный, продуманный характер. На мой взгляд, самое главное во всех изменениях, которые происходят сегодня в стране, и в том числе в Основном законе, – это сознание людей! Оно должно поменяться от созерцательного к активному участию в жизни рес­публики. Если не сделать этого, то социум останется прежним. А в Новый Казахстан, насколько я понимаю, нужно входить, имея только личную позицию. Голос каждого казахстанца – это судьба народа и страны.

Ерик Жолжаксынов:

«Бiрге болайық»

– Я проголосовал одним из первых, – сообщил популярный киноактер Ерик Жолжаксынов. – Поддержал все изменения, которые вносятся в Конституцию, потому что я – за Новый Казахстан, который уже не может жить по старым правилам. В этом вопросе я исхожу из сугубо практических и земных вещей. От того, какое мы сможем дать здоровье и образование своим детям, зависит будущее страны, а именно ее целостность и независимость.

Недавно я снялся в картине Акана Сатаева «Рассвет Великой степи» в роли хана Бурундука. Когда готовился к роли, то хочешь не хочешь, а пришлось глубоко вникать в исторический материал, и я знаю, как наши предки боролись за нашу землю.

Мой герой, просидев 30 лет на троне, передает бразды правления страной (Казахским ханством) более молодому и энергичному Касымхану (1511–1521), сыну одного из основателей степного государства хана Жанибека. Народ, оценив его ум и умение быть сдержанным, не терять головы в трудных ситуациях, поддерживает хана Касыма. А он в свою очередь, обращаясь к тем, кто пошел за ним, призывает их беречь родную землю, как зеницу ока...

Во всем этом я нахожу аналогию с сегодняшним днем. Поэтому, поддерживая инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, очень надеюсь, что наша страна будет процветать и идти вперед. Но чтобы на нашей земле царили мир, спокойствие и стабильность, мы должны быть едины. И я хотел бы, перефразируя хана Касыма, сказать: «Бiрлiкте болайык, осындай қиын кыстау уакытта президентiмiзді қолдайық».

Бибисара Асаубаева:

«Я – патриот Казахстана»

Бибисаре Асаубаевой, самой юной чемпионке мира по женским шахматам (ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса), в этом году исполнилось 18, и она впервые в жизни голосовала. День, когда в стране проходил референдум, по словам спортсменки, начался обычно: проснулась, как всегда, то есть рано, умылась, позавт­ракала, а потом пошла вместе с мамой Лиа­ной Танжарыковой на участок для голосования.

– Мама и тренеры приучили меня с раннего детства подходить к любому процессу основательно, поэтому я, прежде чем идти голосовать, изучила все поправки, которые предлагается внести в Конституцию, – говорит спортсменка.

Все, что происходит в моей стране, мне далеко не безразлично. Благодаря спорту я увидела многие страны, некоторые из них приглашали меня играть в составе их сборных, но я для себя еще подростком приняла решение быть только со своей страной. И я хочу, чтобы Казахстан развивался, был конкурентоспособным. И мне кажется, что, если каждый представитель молодежи будет ставить себе правильные цели, у нас все получится.

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