К новым победам

Созвездие молодых, но уже опытных вокальных талантов собрал первый Международный конкурс оперных певцов имени выдающегося певца и композитора Ескендира Хасангалиева.

Международный форум прошел в Алматинском музыкальном колледже им. П. И. Чайковского. После предварительного отбора на YouTube-канале из сотен претендентов остались 30 вокалистов из Казахстана, России и Кыргызстана. Это студенты консерваторий, солисты филармоний и оперных театров в возрасте от 20 до 32 лет.

Программу конкурса составили замечательные романсы Ескендира Хасангалиева, красивейшие фортепианные партии которых написал его сын – певец и композитор Биржан Хасангалиев. Конкурсанты также пели известные оперные арии XVIII–XIX веков.

Первый тур показал, как богата талантами наша земля. Жюри, в состав которого вошли известные певцы Нуржан Бажекенов, Гульзат Даурбаева, Азамат Жылтыргозов, Танагуль Бекназарова, премьер Кыргызского оперного театра Бактыбек Ыбыкеев, даже пришлось нарушить условия конкурса и допустить к финалу не 30%, а половину конкурсантов.

Гран-при и премию – один миллион тенге – завоевал студент 4-го курса КНК им. Курмангазы Максат Саматов. Он продемонстрировал безукоризненное исполнение сложной программы, венцом которой стали романс Ескендира Хасангалиева «Сағындым сені» и монолог Канио из пролога оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Красивый баритон Максата, пафос исполнения в сочетании с академичес­кой культурой вокала покорили требовательное жюри и публику.

Первой премии удостоился обладатель красивого лиричес­кого тенора – солист «Астана Опера» Артур Габдеев. Публика наслаждалась в его исполнении романсом Хасангалиева «Айлы түн» и романсом Надира из оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе.

Вторую премию разделили два конкурсанта из Алматы – студенты 4-го курса КНК им. Курмангазы. Нургалым Аманбай поразил распевной выразительностью своего тенора, когда с подкупаю­щей искренностью исполнил романс Хасангалиева «Ауылым әнім» и арию Рудольфа из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Юная красавица Аяжан Куанышалиева проявила артистизм и виртуозность в сцене Эльвиры из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди. А ее исполнение романса «Жолыңа қарап тұрдым мен…» жюри отметило специальным призом.

Сразу трем конкурсантам присудили третью премию – Жандарбеку Еркенбаеву (Нур-Султан), Аяну Толегену (Шымкент) и Бекзату Абитову (Алматы). Все они талантливые, образованные певцы, обладающие творческой индивидуальностью и сценичес­кой культурой.

Звания дипломанта удостоились шесть финалистов. Среди них – солист КНАТОБ им. Абая Ислам Хамзаев, награжденный также за исполнение романса Ескендира Хасангалиева «Көз алдымда нұрлы жұзің». Запомнилась и солистка Актюбинской филармонии Гаухар Саламас: ее гипнотически-волшебное исполнение романса Хасангалиева «Асыл жар» покорило публику.

Организаторы поздравили победителей воодушевляющими словами о том, что славу и имидж государства создают в первую очередь артисты и музыканты. А слушатели, наслаждаясь талантом молодых певцов, убедились, что они действительно являются гордостью нашей прекрасной страны – Республики Казахстан.