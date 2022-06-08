Свежий выпуск
К новым победам
Инна Лебедева

Созвездие молодых, но уже опытных вокальных талантов собрал первый Международный конкурс оперных певцов имени выдающегося певца и композитора Ескендира Хасангалиева.

Международный форум прошел в Алматинском музыкальном колледже им. П. И. Чайковского. После предварительного отбора на YouTube-канале из сотен претендентов остались 30 вокалистов из Казахстана, России и Кыргызстана. Это студенты консерваторий, солисты филармоний и оперных театров в возрасте от 20 до 32 лет.

Программу конкурса составили замечательные романсы Ескендира Хасангалиева, красивейшие фортепианные партии которых написал его сын – певец и композитор Биржан Хасангалиев. Конкурсанты также пели известные оперные арии XVIII–XIX веков.

Первый тур показал, как богата талантами наша земля. Жюри, в состав которого вошли известные певцы Нуржан Бажекенов, Гульзат Даурбаева, Азамат Жылтыргозов, Танагуль Бекназарова, премьер Кыргызского оперного театра Бактыбек Ыбыкеев, даже пришлось нарушить условия конкурса и допустить к финалу не 30%, а половину конкурсантов.

Гран-при и премию – один миллион тенге – завоевал студент 4-го курса КНК им. Курмангазы Максат Саматов. Он продемонстрировал безукоризненное исполнение сложной программы, венцом которой стали романс Ескендира Хасангалиева «Сағындым сені» и монолог Канио из пролога оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Красивый баритон Максата, пафос исполнения в сочетании с академичес­кой культурой вокала покорили требовательное жюри и публику.

Первой премии удостоился обладатель красивого лиричес­кого тенора – солист «Астана Опера» Артур Габдеев. Публика наслаждалась в его исполнении романсом Хасангалиева «Айлы түн» и романсом Надира из оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе.

Вторую премию разделили два конкурсанта из Алматы – студенты 4-го курса КНК им. Курмангазы. Нургалым Аманбай поразил распевной выразительностью своего тенора, когда с подкупаю­щей искренностью исполнил романс Хасангалиева «Ауылым әнім» и арию Рудольфа из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Юная красавица Аяжан Куанышалиева проявила артистизм и виртуозность в сцене Эльвиры из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди. А ее исполнение романса «Жолыңа қарап тұрдым мен…» жюри отметило специальным призом.

Сразу трем конкурсантам присудили третью премию – Жандарбеку Еркенбаеву (Нур-Султан), Аяну Толегену (Шымкент) и Бекзату Абитову (Алматы). Все они талантливые, образованные певцы, обладающие творческой индивидуальностью и сценичес­кой культурой.

Звания дипломанта удостоились шесть финалистов. Среди них – солист КНАТОБ им. Абая Ислам Хамзаев, награжденный также за исполнение романса Ескендира Хасангалиева «Көз алдымда нұрлы жұзің». Запомнилась и солистка Актюбинской филармонии Гаухар Саламас: ее гипнотически-волшебное исполнение романса Хасангалиева «Асыл жар» покорило публику.

Организаторы поздравили победителей воодушевляющими словами о том, что славу и имидж государства создают в первую очередь артисты и музыканты. А слушатели, наслаждаясь талантом молодых певцов, убедились, что они действительно являются гордостью нашей прекрасной страны – Республики Казахстан.

Популярное

Все
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Без давления на природу
Решение принял народ
Друзей надежных много не бывает!
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Имя поэта – в истории
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реорганизоваться или уйти
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Казахстан встал на путь политических реформ
В Петропавловске начат демонтаж ранее обрушившейся трубы ТЭЦ-2
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
В честь короля баритонов
Свежий выпуск
Впереди молодежь
Свежий выпуск
Вперед, мотопробег!
Свежий выпуск
Готов к труду и озеленению!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]