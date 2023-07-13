Электронная торговля товарами через маркетплейсы: что изменится с июля

Экономика, Видеогалерея
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С 1 июля 2023 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана запустил пилотный проект для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на популярных маркетплейсах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД. 

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в ведомстве, в пилотном проекте добровольно могут принять участие ИП, которые торгуют на электронных торговых площадках и применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или розничного налога. 

В КГД отметили, что предприниматели смогут сэкономить время на учет выручки и заполнение налоговой отчетности, минимизировать риски налоговых проверок, равномерно распределить нагрузку для ИП при ежемесячной оплате, использовать для оплаты приложение обслуживающего банка.

В комитете рассказали о механизме нововведения. Так, оператор (ИП или маркетплейсы) представляет сведения в КГД о суммах реализации и суммах возврата товаров продавца на электронной торговой площадке. Комитет направляет сведения в банк-партнер для последующего направления предпринимателю push-уведомления о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Сейчас интернет-магазины Kaspi, Ozon и Wildberries проводят интеграцию своих информационных систем с системами КГД. 

Похожий функционал Комитет государственных доходов совместно с интернет-платформами реализует для таксистов и курьеров.

 

 

#налоги #торговля #КГД #маркетплейсы

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