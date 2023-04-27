Как выгодно платить налоги таксистам и курьерам в Казахстане, рассказали в КГД

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана совместно с интернет-платформами реализует удобный функционал для таксистов и курьеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

Фото: пресс-служба КГД

Как напомнили в комитете, при оказании услуг такси или курьерской доставки необходимо платить налоги и социальные платежи, зарегистрировав ИП либо оформившись работником.

Эти требования не новы, но не все их выполняют в силу разных причин, одной из которых в КГД видят неготовность к исполнению административных процедур.

Наиболее выгодным для налогоплательщика, обозначили в ведомстве, является режим на основе специального мобильного приложения eSalyq Business, где уплачивается 1% подоходного налога плюс соцплатежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование).

«Для помощи в исполнении налоговых обязательств оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запустил пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

В рамках него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе. Оператор интернет-платформы при выплате дохода удерживает и уплачивает причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД.

Это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов», – рассказали в Комитете госдоходов.

Сейчас идет настройка информационных систем с сервисом «Яндекс.Такси». По завершении казахстанцы смогут добровольно присоединиться к пилотному проекту.

Планируемая дата технической реализации пилотного проекта – 1 июля 2023 года.