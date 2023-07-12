Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

В ведомстве заверили, что экс-чемпион мира по боксу будет строго наказан.

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Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил участие в драке бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова в одном из торгово-развлекательных центров столицы с ребенком на руках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Да, подтверждаем, сейчас занимаемся. Дело возбуждено по хулиганству», - сказал он в кулуарах после заседания Правительства.

По его словам, по факту проводится экспертиза, нарушение оценивается как небольшой тяжести. Также расследование определит, является ли отягчающим то обстоятельство, что Бейбут Шуменов - бывший профессиональный боксер.

«Идет служебная проверка, он будет строго наказан. На днях министр поднимал этот вопрос, он будет наказан», - заверил Кайрат Сунтаев.

Он отметил, что ребенок при драке не пострадал, но потерпевший настаивает на привлечении бывшего чемпиона мира к уголовной ответственности.

На вопрос, был ли Бейбут Шуменов трезв, заместитель министра внутренних дел ответил положительно.

Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, в ходе которой посетитель, как выяснилось позже, им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира.