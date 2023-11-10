Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем

Какие преимущества ожидают казахстанский бизнес и какие точки роста будут у нацэкономики страны в результате введения безвизового режима между Казахстаном и Китаем, рассказали в НПП «Атамекен», передает Kazpravda.kz

Фото: atameken.kz

Туризм

В первую очередь безвизовый режим коснется туристической отрасли. Заместитель директора департамента туризма НПП «Атамекен» Елена Михнова обозначила возможности развития приграничного туризма с Китайской Народной Республикой и потенциально популярные турнаправления Казахстана у китайского туриста.

По ее словам, это значительно упростит как выезд казахстанских туристов в КНР, так и въезд китайских туристов в Казахстан. Также это отличная возможность для казахстанского бизнеса, чтобы установить взаимовыгодный обмен туристами и туристскими группами. Здесь можно использовать не только авиамаршруты, но и автобусные и автомобильные перевозки. Вместе с тем, чтобы привлечь наиболее платежеспособного туриста, необходимо увеличить количество авиарейсов и рассмотреть возможность создания субсидируемых чартерных авиаперевозок.

«Отечественные туроператоры предоставляют 1, 2, 3-дневные и более туры для китайского туриста. Туры охватывают порядка 25-35 турпродуктов, включая маршруты по нацпаркам, г. Алматы, Алматинскую и Жетысускую области», - сказала Елена Михнова.

Подчеркивается, что предпочтение отдается организованным туристским поездкам.

«Все это станет драйвером развития местного туризма и значительно повысит доходы и благосостояние жителей регионов, которые будут так или иначе задействованы в приеме, размещении, предоставлении трансфера, питания и досуга для туристов из Китая», - заключила замдиректора департамента туризма НПП «Атамекен.



Торговля

По словам президента Евразийской туристской ассоциации, директора туроператора Explore Kazakhstan Рысты Карабаевой, отмена визовых требований увеличит процент взаимной торговли между странами, ведь пересечение границы станет проще и дешевле.

«Безвизовый режим – это благо для обеих сторон. Некоторые наши соотечественники опасаются наплыва китайских туристов, но этого не произойдет, поскольку у нас пока нет такого количества отелей и рейсов, а во-вторых – за внимание китайского туриста нужно еще побороться, поскольку в среднем житель Поднебесной тратит на трэвел-тур минимум тысячу долларов. Многие страны разворачивают целые маркетинговые кампании, чтобы привлечь жителей КНР. По нашим прогнозам, из Китая в Казахстан будет приезжать порядка 300 тысяч туристов в год, и столько же – из Казахстана в Китай», - рассказала Рысты Карабаева.

По ее словам, даже это количество туристов значительно улучшит экономический потенциал страны за счет стимулирования торговли, ведь порядка 56% расходов среднего китайского туриста приходится на шоппинг.

Логистика

По мнению управляющего директора - директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Ербола Талекенова, безвизовый режим значительно облегчит работу логистических компаний, ведь это освободит бизнес от бумажной волокиты и финансовой нагрузки.

«Как известно, китайскую визу получить было сложно, и ее ускореное получение через «серые» схемы стоило порядка 400 тысяч тенге. Официальное получение сопровождалось госпошлиной в размере 250 тысяч тенге и выше и 2-3 месяца ожидания. А в условиях безвиза казахстанские предприниматели, получив контракт и информацию о грузе, могут беспрепятственно заехать на китайскую сторону и вывезти груз», - сказал управляющий директор.

Более того, это освободит логистические компании от бумажной волокиты. Больше не нужно будет получать дополнительные документы и различные справки. Теперь перечень документов будет включать в себя только загранпаспорт и сертификат на товар. При этом, по словам спикера, в рамках соглашения учтены все моменты для обеспечения безопасного пресечения границы товаров и людей.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Китаем за январь-август текущего года составил 19,0 млрд долларов, что на 22,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за этот период вырос на 2,2% и составил 9 млрд долларов. Рост экспорта в Китай обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: руда, уран, пшеница, ячмень, цинк и природный газ.

Отметим, с 10 ноября безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане. Свое мнение по этому соглашению высказал политолог, руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.