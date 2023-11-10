Это выгодно пока только казахстанцам – политолог о безвизовом режиме с Китаем

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Искакова Айдана
корреспондент

С сегодняшнего дня действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, передает Kazpravda.kz

Фото: страница Талгата Калиева в Facebook

По мнению политолога, руководителя Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, это соглашение выгодно пока только казахстанцам.

«Это ограничение всего лишь на месяц, на 30 дней. В первую очередь оно касается казахстанцев, потому что до сих пор для граждан Китая у нас был на 15 дней, по-моему, безвизовый въезд. То есть они и раньше могли приезжать, а сейчас для них немножко увеличили по срокам. В первую очередь касается именно казахстанцев, потому что казахстанцам было сложно посещать Китай. У нас тесные торговые отношения с Китаем, серьезное партнерство экономическое», отметил Калиев.

Он отметил, что это соглашение открыло двери в Китай для всех казахстанцев. Теперь обладатели бирюзового паспорта смогут посещать Поднебесную для туризма, лечения или совершать деловые поездки без оформления визы. С другой стороны, политолог полагает, что наплыва китайских туристов в Казахстан ожидать пока не стоит.

«Потому что граждане Китая и прежде могли приезжать, и мы никакого наплыва в этой связи не наблюдали. Я не думаю, что он появится сейчас. Если и увеличится приток граждан Китая в Казахстан, то несущественно», - продолжил он.

По мнению Талгата Калиева для увеличения притока туристов из соседней страны, Казахстану необходимо развивать туризм.

«У нас должен быть разработан маршрут, должна быть развита инфраструктура, у нас должно быть высокое качество услуг, сервиса в объектах туризма. Поэтому Китай сам достаточно большой. Если туристы хотят путешествовать, они, во-первых, могут сначала объездить сам Китай. Потом для них открыто огромное количество стран. Я не думаю, что сейчас климатически и в первую очередь и с точки зрения развития инфраструктуры Казахстан является самым привлекательным объектом для туризма», поделился мнением политолог.

Глава Института прикладных этнополитических исследований добавил, что переговоры о безвизовом режиме и об упрощении визового режима проводится со всеми странами постоянно. В приоритете – развитые страны.

«Потому что сближение с ними позволяет нам воспользоваться их ростом, их развитием, их технологическим уровнем для того, чтобы импортировать все это к себе. Именно импортировать технологии, опыты, знания. Поэтому мы, безусловно, ведем постоянные переговоры по упрощению визового режима и со странами ЕС и США. У нас, допустим, сейчас достаточно просто получить визу для казахстанцев. Они дают визу сразу на 10 лет, многократный въезд, поэтому с Америкой у нас достаточно хорошее в этом плане соглашение. Это не означает, что мы только с Китаем прорабатываем. Мы прорабатываем со всеми развитыми странами и со всеми соседями у нас должен быть наиболее удобный и комфортный режим», заключил Калиев.

Напомним, с 10 ноября в Казахстане начал действовать безвизовый режим с Китаем.

 

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