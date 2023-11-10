Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане

Международное сотрудничество, Экономика, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Теперь казахстанцы могут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы

Фото: Kazpravda.kz

10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, передает Kazpravda.kz.

"Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней", - сообщили в МИД РК.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Отмечается, что безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

По данным ведомства, аналогичные условия в рамках соглашения будут взаимно предоставлены гражданам Китая в период временного пребывания на территории Казахстана.

Как отметили в МИД РК,  это соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок не превышающий 14 (четырнадцать) дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. 

Отметим, Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств-сторон.

Как отмечается в заключении к документу, ратификация соглашения позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Китая в области миграции и противодействия двойному гражданству.

Напомним, в мае текущего года правительства Казахстана и Китая подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

В октябре стало известно о том, что соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года

#Китай #путешествие #казахстанцы #без визы

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