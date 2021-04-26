Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 27-29 апреля в Казахстане, передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в начале периода с Атлантическим циклоном на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 15-26 тепла, в южной части Казахстана - до 28-36 тепла.
"В конце периода, с отрогом Северо-Западного антициклона, на большей части территории страны ожидается понижение температуры воздуха, ночью на севере страны до 3 мороза -5 тепла, днем до 8-15 тепла; в южных регионах республики днем столбики термометров понизятся до 20-28°С тепла", - отметили синоптики.
Пройдут дожди, в южных регионах с грозами. В северных - осадки, в виде дождя и снега, возможно выпадение града и шквалистый ветер, добавили в Казгидромете.