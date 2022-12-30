Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции

Указы и распоряжения
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Эту должность он занимал с января текущего года.

Фото: inbusiness.kz

Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На эту должность он был назначен в январе 2022 года.

Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (Астана). Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Юрист. Старший советник юстиции, полковник финансовой полиции.

В 1984-1986 годах был судебным исполнителем, секретарем судебного заседания, архивариусом народного суда Ленинского района г.Целиноград.

1986-1989 годы - старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп".

1989-1998 годы - служба в органах прокуратуры Целинограда, Акмолинской области, заместитель прокурора Астаны.

1998-2001 годы - заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области.

2001-2007 годы - служба в органах финансовой полиции, заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы.

2007-2010 годы - работа в аппарате Совета безопасности Республики Казахстан: главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности.

2010-2012 годы - первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

2012-2016 годы - руководитель Департамента юстиции Астаны.

С марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва.

С января 2021 года - депутат седьмого созыва, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

11 января 2022 года был назначен министром юстиции РК.

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