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Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетысу

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По прибытию Касым-Жомарт Токаев начал встречу с общественностью региона.

"Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей. На сегодня для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача", - сказал президент.

Как он отметил, благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать.

"По моему поручению в этом году Правительство вернуло в собственность государства порядка 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества. На сегодня по области выявлено 100 тысячи гектаров неиспользуемых земель, половина из которых возращена в собственность государства. Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле", - указал глава государства.

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