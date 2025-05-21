Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

Согласно статье 3 Соглашения Правительства Республики Казахстан и Туркменистана (далее - Договаривающиеся Стороны) поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов государства другой Договаривающейся Стороны в соответствии со своим национальным законодательством.

Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из Договаривающихся Сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой Договаривающейся Стороны.

В соответствии со статьей 4 Соглашения каждая Договаривающаяся Сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой Договаривающейся Стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.

Также, Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

В силу пункта 1 статьи 6 Соглашения ни одна из Договаривающихся Сторон не должна национализировать или принимать целенаправленные меры по экспроприации или любые другие меры, имеющие аналогичное воздействие на инвестиции, принадлежащие инвесторам другой Договаривающейся Стороны, если только такие меры не принимаются в общественных интересах. Экспроприация должна быть осуществлена в рамках надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии выплаты эффективной, быстрой и адекватной компенсации.

По нормам Соглашения, любой спор между инвестором одной Договаривающейся Стороны и другой Договаривающейся Стороной относительно предполагаемого нарушения обязательства подлежит, насколько это возможно, разрешению мирным путем. При этом могут быть использованы такие необязательные процедуры третьих лиц, как добрые услуги, примирение или медиация.