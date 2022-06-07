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Спорт
Казахстан сотворил громкую сенсацию в футбольной Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию во втором туре Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча группы 3 дивизиона С прошла в Трнаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В начале матча Абат Аймбетов упустил неплохой момент, оборона хозяев небрежно сыграла на своей половине поля, но Абат поспешил с ударом и не воспользовался этим подарком.

Словакия, со своей стороны, не напоминала грозного фаворита матча, да и группы в целом. Более того, подопечные Магомеда Адиева чаще били по воротам, пристреливались Рамазан Оразов, Эльхан Астанов и все тот же Аймбетов, но их ударам не хватало точности. А на 26-й минуте гости все-таки повели в счете. Аслан Дарабаев материализовал в гол передачу Астанова.

После пропущенного мяча словаки активизировались, но не сумели отыграться до перерыва.

Во втором тайме Словакия сразу включилась в игру, тогда как казахстанские футболисты прижались к своим воротам, в связи с чем начали возникать моменты у владений Игоря Шацкого. Соперник не пользовался своими возможностями, чего стоит попадание в каркас ворот Лукаша Гараслина на 62-й минуте.

Хотя на 77-й минуте Ладислав Алмаси сравнял счет, но после видеопросмотра гол отменили, так как он был забит с нарушением правил.

Таким образом, Казахстан одержал вторую победу подряд и с шестью очками стал единоличным лидером своего квартета.

В первом туре команда Магомеда Адиева победила Азербайджан (2:0), а Словакия обыграла Беларусь (1:0).

Следующие матчи пройдут 10 июня, сыграют Азербайджан - Словакия и Беларусь - Казахстан.

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