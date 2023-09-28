Казахстанских спортсменов возмутила экипировка на Азиаде

Спортивная форма, на качество которой пожаловалась казахстанская спортсменка днем ранее, обошлась казахстанцам в 49,2 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Qumash .

Фото: Скрин с видео

Национальная форма продолжает печалить наших спортсменов на Азиаде. На этот раз лук-обзором поделился Ануар Халыкбергенов (https://www.instagram.com/anuar_hal/).

Он киберспортсмен и играет за KZ в League of Legends. У него отклеился флаг с футболки. И чтобы не было слишком стыдно за страну, он накинул кофту.

Напомним, ранее, Алина Саркулова, представительница команды Казахстана по маунтинбайку на Азиаде-2023, пожаловалась на качество формы, выданной спортсменам:

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали. Кроссовки – минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза, два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка просто рвётся, штаны – то же самое: они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая".