​Кладезь инноваций

Казахстан – молодое государство, однако, несмотря на это, уже имеет репутацию надежного международного партнера, являясь активным инициатором различных международных мероприятий и инициатив, таких, к примеру, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В Астане традиционно проводятся Съезд лидеров мировых и традиционных религий, медиафорум.

Имиджевая стратегия РК базируется на принципах убеждения. Республика постоянно выдвигает передовые инициативы, направленные не только на повышение благосостояния собственных граждан, но и на стимулирование мирового сообщества на совместное решение глобальных проблем. Президент Казахстана Нурсултан ­Назарбаев постоянно подчеркивает тот факт, что партнерство цивилизаций есть высшая форма сотрудничества в условиях многополярного мира.

В далеком 2008-м, посетив выставку EXPO в Сарагосе (Испания), Нурсултан Назарбаев выдвинул идею о необходимости проведения такого мероприятия в нашей стране. А 1 июля 2010 года в Париже в штаб-квартире Международного бюро выставок (МБВ) на 147-й сессии Генеральной ассамблеи стран-членов (МБВ) Казахстан впервые официально заявил о намерении участвовать в заявочном процессе на право проведения Международной специализированной выставки в 2017 году. Учитывая особую важность проблемы энергетики и экологии, была предложена тема EXPO 2017 «Энергия будущего».

Повышение актуальности заявленной темы связано с такими событиями, как авария на Фукусиме, кризис в Ливии, глобальное потепление. «Энергия будущего» – это очень емкое понятие, которое затрагивает вопросы альтернативной энергетики ветра, солнца, воды, космоса, энергии биомасс, снижения выбросов СО2 в атмосферу. Озвученная тема позволяет заглянуть в будущее технологий в сфере энергетики, привлечь к этой тематике внимание международного сообщества.

В рамках V Астанинского экономического форума (2012 год) была проведена специализированная сессия по глобально-экологическим инициативам Казахстана, таким как «Зеленый мост» и тематика EXPO 2017 «Энергия будущего». В том же году в рамках подготовки к проведению EXPO состоялся визит в респуб­лику Экспертной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) во главе с председателем комиссии Стином Кристенсеном.

28 июня 2012 года в Астане прошел международный симпозиум «Энергия будущего. Устойчивое развитие планеты». Это было одно из важных событий для республики в борьбе за право проведения EXPO 2017.

На VII Евразийском форуме KAZENERGY «Мир в эпоху перемен: формирование устойчивого энергетического будущего» национальный проект EXPO 2017 занимал особое место.

В период с 2012 по 2014 год казахстанские дипломаты презентовали заявку на проведение EXPO 2017 за рубежом. В рамках программы лоббирования новой инициативы Казахстана получили представление в таких странах, как Германия, ОАЭ, Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия.

Летом 2017 года Казахстан готов представить на выставке ряд интереснейших с точки зрения научной новизны и прак­тической значимости проектов. ЕХРО 2017 позволит объединить усилия ученых мира по развитию экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

Участие в международных выставках, таких как EXPO, – уникальная возможность заявить о потенциале страны всему миру. Весьма почетно для государства стать принимающей стороной. Мероприятия подобного ранга помогают показать высокий уровень развития республики и ответственности перед мировым сообществом.

Традиционно выставки EXPO проходили в странах Северо-Восточной Азии, Европы и Северной Америки. И организовать выставку в новом регионе, который выступает мостом между Востоком и Западом, в молодой стране, имеющей очень хорошие отношения с европейскими, ближневосточными странами, бывшими советскими рес­публиками, а также со всеми странами Центрально-Азиатского региона, – это дополнительный плюс, усиливающий позицию Астаны.

Кстати, в 2017-м будет отмечаться и 20-летие Астаны – молодой столицы Казахстана, города, вся история развития которого связана с историей независимого Казахстана. Главный город страны, несомненно, станет прекрасной платформой для демонстрации и обсуждения передовых мировых тенденций и разработок в области инноваций, альтернативных источников энергообеспечения.

Проведение EXPO – событие глобального масштаба. По значимости оно сравнимо с крупнейшими экономическими форумами, а по туристической привлекательности – с самыми популярными спортивными играми. Выставка будет способствовать привлечению в нашу страну крупных инвестиций. Также Казахстан получит новые технологии и инновации, что непосредственно повлияет на развитие «зеленой» экономики.

EXPO 2017 окажется и самым крупным международным мероприятием Казахстана за всю историю независимости страны по числу зарубежных гостей. В соответствии с Конвенцией о международных выставках EXPO в Астане продлится 3 месяца – с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут участие более 100 стран мира, не менее 10 международных авторитетных организаций, около 10 компаний.

Благодаря EXPO 2017 Казахстану предоставляется шанс открыть очередную страницу в развитии человечества – новую экономику, основанную на доступной безопасной энергии и «зеленых» технологиях. И нужно отметить, что этот шанс страна объективно заслужила, ведь именно на нашей земле люди впервые проложили путь в космос, к тому же республика стала первым в мире государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.

Выставка «Энергия будущего» ставит конкретные цели – исследовать стратегии, программы и технологии, направленные на развитие устойчивых источников энергии, повышение надежности и эффективности энергоснабжения, стимулировать использование возобновляемых источников энергии и показать посетителям необходимость их активного участия в разработке и осуществлении плана энергосберегающего производства и эффективного использования энергетических ресурсов.

Тема «Энергия будущего» содержит богатейший потенциал для инноваций. Выставка позволит продемонстрировать миру беспрецедентный объем научных экологических разработок. Она поможет Казахстану активнее развивать инновации для перехода к Третьей индустриальной революции, логика которой прописана в Стратегии «Казахстан-2050». Еще одно ее важное значение – решение важнейших проблем человечества, касающихся стабилизации климата.

Есть и другие плюсы в проведении выставки: готовясь к ней, государство существенно обновило инфраструктуру, транспорт, улучшения произошли в системе коммунального хозяйства. Ведутся финальные работы по сооружению нового терминала в аэропорту, нового вокзала. А повышение объемов строительства – это всегда создание большого количества рабочих мест.

Во-вторых, новый серьезный импульс к развитию получает малый и средний бизнес столицы и прилегающих регионов. Главным образом это коснется сферы обслуживания населения, гостиничного бизнеса и внутреннего туризма.

В-третьих, помимо привлечения инвестиций в строительство выставочных объектов, экономический эффект состоит в следующем: объекты, возводимые в рамках EXPO, позволят в будущем рассматривать Казахстан как крупную международную, выставочную и информационно-презентационную площадку.

В-четвертых, по требованиям МБВ в рамках EXPO должны проводиться культурные мероприятия, национальные дни и прочие развлекательные мероприятия. А это дает возможность с самой лучшей стороны показать миллионам иностранных гостей и участников обычаи, традиции народа Казахстана.

Территория всемирной выставки станет площадкой достижений всего Казахстана. Строятся объекты «зеленой» экономики – «умные» электросети, здания с возобновляемыми источниками энергии, предлагается оснастить EXPO электромобилями и другими важными элементами, соответствующими тематике – «Энергия будущего».

Павильон Казахстана будет самой большой сферой в мире – как олицетворение планеты и символ нашего EXPO. Проведение выставки окажет большое влияние на дальнейшее экономическое и инфраструктурное развитие как столицы, так и страны в целом. А еще EXPO, несомненно, выдвинет Астану в разряд «глобальных городов» мира. К слову, уже сейчас наша столица входит в топ-21 самых «умных» городов планеты.