Комфортный и зеленый город

Зеленый пояс

Рабочий стол руководителя управления развития комфорт­ной городской среды акимата Шымкента Галымжана Ильясова завален проектами, экспертными заключениями и рекомендациями. Все они так или иначе касаются разработки единой концепции озеленения города, развития парков, скверов, аллей и в целом оформления общественных пространств, способных сделать жизнь шымкентцев комфортной и экологически безопасной.

– Аким Шымкента Мурат Айтенов поручил нам совместно с департаментом урбанистки АО «СПК Shymkent» разработать единую концепцию озеленения, закладки зеленого пояса вокруг Шымкента, развития парков и скверов города, аллей, которые должны быть в шаговой доступности для горожан, – рассказывает Галымжан Ильясов. – Отныне озеленением города не будет заниматься управление ЖКХ и энергетики. Все эти функции переходят нашему управлению развития комфорт­ной городской среды. Перед нами стоит задача до 2025 года довес­ти общую площадь озеленения города до 21 544 гектаров. За это время предстоит дополнительно высадить зеленые насаждения на площади около шести с половиной тысяч гектаров.

Галымжан Ильясов особо подчеркивает, что стоит задача не просто высадить саженцы, но и обеспечить надлежащий уход, являющийся залогом максимальной приживаемости деревьев и их дальнейшего хорошего роста. Не случайно к разработке концепции по озеленению подключили ученых ЮКУ им. М. Ауэзова.

Они начали с основы основ – комплексного изучения современного состояния озеленения Шымкента в условиях техногенной нагрузки. Ученым предстоит дать оценку физико-географическому положению территории города, изучив рельеф, почву, гидрологию, геологию, климат. Элементарно без информации о составе грунта на тех земельных участках, где собираются закладывать зеленый пояс, невозможно дать рекомендации по определению пород деревьев, которые хорошо пойдут в рост на этих почвах.

Точно так же без сведений по гидрологии не найти оптимального решения вопроса полива зеленых насаждений, без которого в жарком климате деревья и декоративные кустарники расти не будут. Разве что саксаул. Его, к слову, ученые уже рекомендовали использовать при закладке зеленого пояса вокруг Шымкента. В частности, на тех землях, где водоносный пласт находится слишком глубоко, и бурение скважин влетит городской казне в копеечку.

– С посадкой деревьев мы торопиться не будем, – комментирует ситуацию Галымжан Ильясов. – Аким города четко сказал: сначала решить вопрос полива, а потом браться за посадки. Показухой заниматься не надо, выбрасывая деньги на ветер. Сейчас мы рассматриваем варианты организации полива отдельно по каж­дому массиву озеленения. Там, где землю изъяли под закладку зеленого пояса, вода расположена очень глубоко – порядка 700 мет­ров. Одна скважина обойдется в сумму около 40 миллионов тенге. Плюс расходы на эксплуатацию. Да и нет точных данных по дебиту подземных вод на участках за Актасом. Так что уже осенью мы намерены посадить там саксаул, который не требует полива.

Это будет своего рода экспериментальная площадка. Если саксаул здесь приживется, то озеленители намерены его посевы расширить на те участки зеленого пояса, где есть сложности с поливом. Это позволит сократить затраты из бюджета на уход, да и посадки будут более жизнестойкими к погодным условиям.

Зеленый пояс Шымкенту просто необходим. Это защитный каркас из насаждений, играющий важную экологическую роль. Его плюсы очевидны: задержка ветров, уменьшение пыли, улучшение микроклимата. Выработка кислорода и поглощение углекис­лого газа являются основной функ­цией зеленых поясов. Но не менее важна и возможность для горожан отдохнуть от шума мегаполиса, выйти на природу, подышать свежим воздухом, насладиться зеленым пейзажем.

Городским акиматом в общей сложности изданы пять постановлений для изъятия земель под закладку зеленого пояса. Два участка площадью 1 022 га и 505 га землепользователи добровольно вернули городу. Еще 517 га удалось вернуть через суд. Вопрос изъятия под государственные нужды еще 2 173 га решается в суде.

Параллельно рассматривается возможность передачи земель под «зеленый пояс» тем, кто хочет развивать сады.

– У нас государство хорошо поддерживает садоводов, получение субсидий предусмотрено, но только в случае, если они владельцы земли, речь не о субаренде, – говорит Галымжан Ильясов. – Сейчас управление сельского хозяйства и ветеринарии города проводит консультации с Министерством сельского хозяйства по этому воп­росу. Если его удастся решить, то без затрат из бюджета, за счет частных инвесторов мы сможем озеленить значительную часть города, высадив сады. Это очень хороший вариант. И не только потому, что внесет вклад в обеспечение горожан фруктами. Есть масса вариантов, когда собственники предлагают горожанам приезжать и самим собирать урожай, оплачивая его на выходе. Такое направление могло бы стать отличным вариантом семейного отдыха на природе, приобщения детей к труду и просто источником эстетического наслаждения.

Каждому микрорайону – по парку

Нормативы по обеспеченности жителей зелеными насаждениями общего пользования в нашей стране закреплены государственным стандартом и колеблются от 8 до 16 кв. м на одного человека в зависимости от населения города. В условиях засушливого климата, к каким, бесспорно, относится Шымкент, древесные насаждения должны составлять около 50% от всей площади территории. Если учесть, что площадь Шымкента составляет 1 170 км², то несложно высчитать, какую территорию должны занимать зеленые насаждения.

Сколько понадобится десятилетий, чтобы выйти на этот норматив, сказать сложно. Однозначно лишь то, что по мере роста населения Шымкента число посетителей парков, желающих проводить свое свободное время в обстановке, приближенной к природе, будет интенсивно увеличиваться. Поэтому озеленение города, развитие парковых зон, бульваров, скверов, закладка аллей с каждым годом становится все актуальнее.

И если у жителей частного сектора есть свой маленький клочок земли, который они могут озеленить и использовать для отдыха, то жителям микрорайонов с многоэтажной застройкой это сделать гораздо сложнее. Да и в городе наблюдается неравномерное распределение благоустроенных зеленых зон, они сконцентрированы на определенных участках и далеко не для всех горожан находятся в шаговой доступности. Так что многие жители многоэтажек лишены удовольствия наслаждаться природой, и специально для них решено создать хотя бы зеленые уголки, а если есть возможность, то парки или скверы, в крайнем случае аллею.

– Мы хотим, чтобы в каждом жилом массиве, в каждом микрорайо­не с многоэтажной застройкой были такие зеленые уголки – парки, скверы или аллеи, – Галымжан Ильясов знакомит с проектами, реализация которых на повестке дня. – Сейчас у нас 8 парков и 39 скверов. Конечно, этого мало. И мы намерены по возможности в каждом микрорайоне обустроить такие зоны отдыха, где жители могли бы посидеть на скамейках, поговорить, полюбоваться цветами и деревьями, подышать свежим воздухом, что для нашего климата просто необходимо.

Незастроенные площадки есть, но они в большинстве в частной собственности, так что не исключено, что тоже придется их изымать для нужд государства. Пока же ищут сводобные клочки земли. Еще под занавес прошлого года акимы всех четырех районов Шымкента получили задание от акима города провести инвентаризацию и по возможности подобрать в каждом микрорайоне земельные участки, на которых можно формировать зеленые уголки, обустроить общественные пространства.

Первые два десятка отобранных проектов уже в работе. Так, этой осенью парк появится рядом с многоэтажными домами в 12-м микрорайоне. Под него удалось изыскать земельный участок площадью 1,6 га. А вот парк на месте бывшего строительного полигона в районе ТД «Фиркан-сити» займет территорию почти в три раза больше – 4,5 га. Сейчас идет планировка земельного участка, а осенью предусмотрена высадка саженцев.

Наряду со строительством парков в районах существующей жилой застройки в следующем году начнется закладка парков в новых высотных микрорайонах. Самый большой парк площадью 40 га запланирован в «Шымсити». В соседнем «Туране» площадь парка определена в 37 га, а в микрорайоне «Сауле» под зеленую зону выделили 2,5 га.

На эти три парка сейчас разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД), их строительство будет вестись в соответствии со всеми требованиями. ПСД для «Шымсити» разрабатывается за счет спонсоров, а вот на ПСД в «Туране» и «Сауле» средства выделены из бюджета.

– У города уже есть горький опыт, когда сначала сажали деревья, а потом решали, откуда брать воду на полив, – говорит Галымжан Ильясов. – Точно так же задним числом оформляли госакты на земельные участки. Пока все эти вопросы решали, деревья успевали засохнуть. Все нужно делать в соответствии с буквой и духом закона, по уму. И тогда Шымкент вернет себе славу самого зеленого города нашей страны, а шымкентцы будут жить в зеленом и комфортном городе.

По мастер-плану

Изменения коснутся и существующих парков и скверов города. Необходимость улучшения и обновления озеленения продиктована естественным старением насаж­дений, ошибками, допущенными в свое время при проектировании и создании посадок, отсутствием общей единой стратегии развития озеленения в городе.

Специалисты департамента урбанистки АО «СПК Shymkent», которые на днях переселились в здание управления развития комфортной городской среды, разработали по поручению акима города мастер-план по каждому парку. При этом учитывалось мнение общественности. Специалис­ты провели опрос отдыхающих, чтобы выяснить, что им нравится в отдельно взятом парке, а что не очень. Что они хотели бы сохранить. А от чего не мешало бы избавиться.

Вот, к примеру, самый большой сегодня зеленый массив города – парк Абая, площадь которого 32 га. Шымкентцы считают, что здесь ухоженная только центральная часть, мало общественных мест, где можно с пользой проводить свободное время, общаться с друзьями. А для этого стоило бы установить освещение в самых дальних уголках, а не ограничиваться только центральной час­тью, продумать больше скамеек и питьевых фонтанчиков, воркаут- площадок для детей и взрослых. Одним словом, наполнить парк жизнью, учитывая интересы всех возрастных категорий. Молодежь, к примеру, просит открыть скейт-парк. Такие уже есть в Алматы, Нур-Султане.

Нужны в каждом парке также беговые и велодорожки. Там, где есть возможность, они будут организованы. Учтут при реконст­рукции и интересы людей с ограниченными возможностями. Пока же пандусы есть только в парке Победы.

Каждый из восьми шымкентских парков имеет свои особенности. В тех же парках Абая и Победы есть, например, музеи. Парк 20-летия Независимости тоже имеет свою специфику. При проведении запланированного капитального ремонта она будет сохранена.

При этом общим для всех зеленых зон будет наличие много­образной зелени, что, собственно, и притягивает сюда людей. И самый популярный сейчас у горожан всех возрастов парк «Металлург» служит тому доказательством. Так что при реконструкции парков и скверов вырубки деревьев не будет. Эта мера возможна только в отношении отживших свое деревьев и декоративных кустарников с обязательной заменой их молодыми саженцами.

Наслаждайтесь и берегите

Шымкентцы наверняка обратили внимание, что в списке структурных подразделений городского акимата исчезло управление охраны природных ресурсов и недропользования. Вместо него появилось управление развития комфортной городской среды. И это не просто смена вывески, а принципиально иной подход к формированию среды обитания горожан. Она должна быть комфортной, удобной, уютной, максимально обустроенной, чтобы не просто вызывать положительные эмоции, но и доставлять эстетическое наслаждение.

А для этого каждый квадратный метр городской территории надо облагородить. Не только в центре, но и на окраинах, на задворках многоэтажек, куда, кроме самих жильцов, зачастую никто не заглядывает. И не только облагородить, но и сохранить созданную чьими-то руками красоту.

– Если мы будем только закладывать парки и скверы, все равно там не все смогут отдыхать, а если благоустроить каждый двор, то все горожане получат возможность наслаждаться комфортом, – считает Галымжан Ильясов. – Очень хотелось бы, чтобы сами люди были вовлечены в этот процесс. Конечно, государство поможет один раз благоустроить двор, озеленив его и построив детскую и спортивную площадки. Но если жители не будут поддерживать его в порядке, оберегать, сохранять, все это легко разрушится. А чаще чем раз в 7 лет мы не сможем вкладывать государственные деньги в один и тот же проект.

Сейчас у горожан появилась прекрасная возможность через ОСИ и ПТ наконец-то почувствовать, что они хозяева, что это их дом, им здесь жить. И если двор будет чистым, то им же приятно и комфортно. Пора понять, что от окружающей среды зависит не только их настроение, но и здоровье в том числе. А для этого надо поддерживать чистоту и порядок, обустраивать собственными руками уют жители должны сами, потому что ни у одной даже самой богатой страны нет возможности регулярно ремонтировать и поддерживать в нормальном виде то, что с такой легкостью рушат вандалы. И когда все делается снова и снова за счет бюджетных денег, люди своей ответственности не ощущают, тем самым культивируя потребительское отношение.

В Шымкенте есть дворы, где жители сами хозяева: красят-белят, сажают деревья, поливают. Чис­тый двор и такие же подъезды, лестницы помыты, еще и кашпо с комнатными растениями украшены. В такой двор приятно зайти, там всегда чисто, как будто это не многоэтажка, а частное подворье. По всему чувствуется, что есть хозяин. Дворники все своевременно убирают, и мусор не летает вокруг по территории. Все жильцы – от мала до велика – удивительным образом находят в себе силы донести до мусорного бака пакеты с бытовыми отходами.

То же самое в полной мере касается и парков. Если мы хотим, чтобы зеленые зоны развивались, надо позаботиться об их сохранности. Фонари, памятники, скамейки, урны, цветы на клумбах – все это часть нашей общей культуры и территории обитания, часть того самого общественного пространства, призванного сделать жизнь горожан комфортной.

– Каждый человек ответственен за среду, в которой живет, – уверен Галымжан Ильясов. – И если каждый житель посадит пару деревьев, это не только сэкономит бюджет города, но и даст человеку возможность ощутить свою сопричастность к месту проживания. Какие реформы наиболее жизнеспособны? Правильно, когда население вовлечено в них. А когда кто-то делает что-то для кого-то – это, как правило, не ценится, нет того трепетного отношения, как при личном участии. Вот почему моя мечта объединить вокруг парков и зеленых зон общественников, которые будут заботиться об их сохранности, уходе. У меня в отделе парков только три человека, они даже объезжать их регулярно не смогут. Нам нужны добровольные общественные помощники, готовые, нет, не поливать, а своевременно информировать о проблемах, которые возникают. Это уже будет большая помощь и вклад в озеленение города.