Коммерческие потребители и майнеры будут платить за газ дороже в Казахстане

Министерство энергетики совместно с АО «НК «QazaqGaz» прорабатывает вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей – крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он заявил, что для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен.

«В этой связи, министерством совместно с АО «НК «QazaqGaz» прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей - крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг», - отметил министр.

Болат Акчулаков почеркнул, что данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально-уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки Национального оператора.