Фото: Kazpravda.kz
Общество

Компенсации по депозитам: казахстанцы не торопятся подавать заявки

Казахстанцы не спешат подать заявления на компенсацию по депозитам в тенге, открытым до 23 февраля текущего года. Об этом во время X Конгресса финансистов Казахстана сообщил председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев, сообщает Kazpravda.kz.

«В настоящее время наблюдаем низкую активность подачи заявлений на получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество поданных заявлений 1,8 миллионов, что составляет менее 35% от общего числа претендующих на получение компенсации», - сказал Утембаев.

Глава КФГД рассказал об условиях и сроках Программы по выплате компенсации.

«Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 года. Также важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 2023 года. Также хочу отметить, что компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года».

В завершение Адиль Утембаев призвал вкладчиков активнее использовать свое право на получение выплаты.

«У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем более, что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное приложение банка, в котором открыт депозит. В эти же банки всегда можно обратиться за более подробной информацией».

В КФГД добавили, что компенсации будут начислены после 23 февраля 2023 года.

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Политическую культуру надо культивировать
О пособиях, пенсии, ПМСП
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Лакросс-гол от Петухова
Осторожность решает многое
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
​​​​​​​На страже прав и свобод
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Жадность или бедность?
Практическая реализация конституционной реформы
Оклеветанный, но не сломленный
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
​​​​​​​Ворота в крепость
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
Удачной охоты!
​​​​​​​Закон возврата
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Общество
Ключи от квартиры вручили семье погибшего пожарного в Абайс…
Общество
Более ста фактов торговли людьми фиксируется в Казахстане е…
Общество
«Ну как не порадеть родному человечку?..»
Общество
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтети…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]