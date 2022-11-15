Компенсации по депозитам: казахстанцы не торопятся подавать заявки

Казахстанцы не спешат подать заявления на компенсацию по депозитам в тенге, открытым до 23 февраля текущего года. Об этом во время X Конгресса финансистов Казахстана сообщил председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев, сообщает Kazpravda.kz.

«В настоящее время наблюдаем низкую активность подачи заявлений на получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество поданных заявлений 1,8 миллионов, что составляет менее 35% от общего числа претендующих на получение компенсации», - сказал Утембаев.

Глава КФГД рассказал об условиях и сроках Программы по выплате компенсации.

«Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 года. Также важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 2023 года. Также хочу отметить, что компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года».

В завершение Адиль Утембаев призвал вкладчиков активнее использовать свое право на получение выплаты.

«У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем более, что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное приложение банка, в котором открыт депозит. В эти же банки всегда можно обратиться за более подробной информацией».

В КФГД добавили, что компенсации будут начислены после 23 февраля 2023 года.