Концерты, конкурсы и шоу-программы: как отметили День защиты детей в Нур-Султане

Около 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, прошли в Нур-Султане. Концерты, конкурсы и шоу-программы развернулись на многочисленных площадках четырех столичных районов.

Ранним праздничным утром во всех акушерских блоках больниц города чествовали новорожденных и их мамочек. В многопрофильную городскую больницу № 3 представители акимата пришли не с пустыми руками. Малыши получили в подарок летние коляски. Родильный дом, который сегодня входит в состав МГБ, старейший в городе – открылся еще в 1964 году. Ежегодно здесь появляются на свет 9–10 тыс. малюток.

Утром 1 июня чудесное прибавление получили уже четыре семьи. Одна из счастливых мам, Загира, искренне благодарит и за медицинскую помощь, и за человеческое участие, и за подарки.

– Дочку назвали Кэусар. Родилась в такой чудесный праздник, пусть и жизнь у нее будет яркой и веселой, – говорит она.

С подарками и поздравления­ми представители акимата, детских фондов, общественные деятели пришли и к воспитанникам специализированного Дома ребенка.

Празднества по традиции состоялись во всех парках города. В парке «Жетісу» прошел фес­тиваль детского творчества и спорта «Мен бақытты баламын». В его программе были спортивные игры, квесты и флешмобы с аниматорами, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, концерт­ная программа и бесплатная раздача мороженого. Тут же состоялось открытие памятника главному герою известного казахского фильма, связавшего несколько поколений, – «Меня зовут Қожа».

Фильм был снят в 1963 году режиссером Абдуллой Карсакбаевым на киностудии «Казахфильм» по одноименной повести Бердыбека Сокпакбаева. Премьера его состоялась 19 мая 1964 года в Москве. Тремя годами позже он завоевал поощрительный диплом на Каннском кинофестивале, а в 2019-м был полностью дублирован на английский язык для показа на лондонском кинофестивале Romford film festival.

В парке «Жетісу» ребят приветствовали члены легендарной съемочной группы и актер Нурлан Санжар, исполнивший роль главного героя – 12-летнего казахского мальчика по имени Қожа, активного, любознательного и доброго, с открытым и решительным характером.

– Здравствуйте, ребята! – обратился он к юной публике. – Поздрав­ляю вас с Международным днем защиты детей! Образ моего героя можно считать собирательным, им может быть любой из вас. Это очень хороший фильм, он о детстве, дружбе, счас­тье. И нам приятно, что этот памятник увековечит его в серд­цах многих поколений жителей и гостей главного города страны.

Столичный парк тоже подготовил несколько площадок для праздничного мероприятия «Балалық шақ әлемі». На каждой из них была своя тематическая зона: городской конкурс творческих открытий среди детей и юношества «Шаттық», «Парк ремесел», «Қиял толқыны» – лос­кутное шитье и тамбурная вышивка, фотозона «FOTOкросс», состязания по национальным видам спорта.

В парке «Жерұйық» состоялся праздничный концерт «Здравствуй, лето!» с участием вокального отделения детских музыкальных школ № 2 и 3, а в Триатлон-парке – запуск воздушных змеев. Развлекательная программа с конкурсами прошла в Президентском парке.

В парке «Жастар» был праздник веселья «Алақай, балақай!». В его программе – интерактивные представления для малышей и детей постарше: конкурсы колясок, велосипедистов, ползунков. День открытых дверей, концертная программа, аниматоры и развлекательные игры ждали гостей и в парке «Көктал». В течение всего дня концерты, выставки и спортивные игры проходили на аллее DEMALYS PROMENADE.

Спортивные состязания всегда занимают чуть ли не главное мес­то в программах праздничных массовых мероприятий, и открыты они для всех. В Паралим­пийском тренировочном центре состоялся открытый турнир по настольному теннису, а район «Сарыарқа» организовал веселые старты для детей с особенными потребностями.

Конечно, в этот день яркая программа с играми и викторинами ждала воспитанников детских садов города.

Дворовые клубы столицы тоже подготовили свою программу: конкурсы рисунков на асфальте, концерты, ярмарки, спортивные турниры. В честь праздничной даты только в районе «Алматы» откроются около десяти новых дворовых площадок. Акимат района «Байқоңыр» разработал специальный маршрут для веселых аниматоров, которые поздравляли и развлекали детишек, заходя во все дворы.

Концерты с выставкой детского творчества, спортивными играми, ростовыми куклами и аниматорами прошли в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино, Уркер.

Одним днем праздник не закончился. В Амфитеатре на набережной реки Есиль гости и жители столицы могут стать зрителями праздничных концертов, подготовленных к Международному дню защиты детей, и сегодня, и завтра.