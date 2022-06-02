Общество
Концерты, конкурсы и шоу-программы: как отметили День защиты детей в Нур-Султане
Юлия Полонская

Около 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, прошли в Нур-Султане. Концерты, конкурсы и шоу-программы развернулись на многочисленных площадках четырех столичных районов.

Ранним праздничным утром во всех акушерских блоках больниц города чествовали новорожденных и их мамочек. В многопрофильную городскую больницу № 3 представители акимата пришли не с пустыми руками. Малыши получили в подарок летние коляски. Родильный дом, который сегодня входит в состав МГБ, старейший в городе – открылся еще в 1964 году. Ежегодно здесь появляются на свет 9–10 тыс. малюток.

Утром 1 июня чудесное прибавление получили уже четыре семьи. Одна из счастливых мам, Загира, искренне благодарит и за медицинскую помощь, и за человеческое участие, и за подарки.

– Дочку назвали Кэусар. Родилась в такой чудесный праздник, пусть и жизнь у нее будет яркой и веселой, – говорит она.

С подарками и поздравления­ми представители акимата, детских фондов, общественные деятели пришли и к воспитанникам специализированного Дома ребенка.

Празднества по традиции состоялись во всех парках города. В парке «Жетісу» прошел фес­тиваль детского творчества и спорта «Мен бақытты баламын». В его программе были спортивные игры, квесты и флешмобы с аниматорами, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, концерт­ная программа и бесплатная раздача мороженого. Тут же состоялось открытие памятника главному герою известного казахского фильма, связавшего несколько поколений, – «Меня зовут Қожа».

Фильм был снят в 1963 году режиссером Абдуллой Карсакбаевым на киностудии «Казахфильм» по одноименной повести Бердыбека Сокпакбаева. Премьера его состоялась 19 мая 1964 года в Москве. Тремя годами позже он завоевал поощрительный диплом на Каннском кинофестивале, а в 2019-м был полностью дублирован на английский язык для показа на лондонском кинофестивале Romford film festival.

В парке «Жетісу» ребят приветствовали члены легендарной съемочной группы и актер Нурлан Санжар, исполнивший роль главного героя – 12-летнего казахского мальчика по имени Қожа, активного, любознательного и доброго, с открытым и решительным характером.

– Здравствуйте, ребята! – обратился он к юной публике. – Поздрав­ляю вас с Международным днем защиты детей! Образ моего героя можно считать собирательным, им может быть любой из вас. Это очень хороший фильм, он о детстве, дружбе, счас­тье. И нам приятно, что этот памятник увековечит его в серд­цах многих поколений жителей и гостей главного города страны.

Столичный парк тоже подготовил несколько площадок для праздничного мероприятия «Балалық шақ әлемі». На каждой из них была своя тематическая зона: городской конкурс творческих открытий среди детей и юношества «Шаттық», «Парк ремесел», «Қиял толқыны» – лос­кутное шитье и тамбурная вышивка, фотозона «FOTOкросс», состязания по национальным видам спорта.

В парке «Жерұйық» состоялся праздничный концерт «Здравствуй, лето!» с участием вокального отделения детских музыкальных школ № 2 и 3, а в Триатлон-парке – запуск воздушных змеев. Развлекательная программа с конкурсами прошла в Президентском парке.

В парке «Жастар» был праздник веселья «Алақай, балақай!». В его программе – интерактивные представления для малышей и детей постарше: конкурсы колясок, велосипедистов, ползунков. День открытых дверей, концертная программа, аниматоры и развлекательные игры ждали гостей и в парке «Көктал». В течение всего дня концерты, выставки и спортивные игры проходили на аллее DEMALYS PROMENADE.

Спортивные состязания всегда занимают чуть ли не главное мес­то в программах праздничных массовых мероприятий, и открыты они для всех. В Паралим­пийском тренировочном центре состоялся открытый турнир по настольному теннису, а район «Сарыарқа» организовал веселые старты для детей с особенными потребностями.

Конечно, в этот день яркая программа с играми и викторинами ждала воспитанников детских садов города.

Дворовые клубы столицы тоже подготовили свою программу: конкурсы рисунков на асфальте, концерты, ярмарки, спортивные турниры. В честь праздничной даты только в районе «Алматы» откроются около десяти новых дворовых площадок. Акимат района «Байқоңыр» разработал специальный маршрут для веселых аниматоров, которые поздравляли и развлекали детишек, заходя во все дворы.

Концерты с выставкой детского творчества, спортивными играми, ростовыми куклами и аниматорами прошли в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино, Уркер.

Одним днем праздник не закончился. В Амфитеатре на набережной реки Есиль гости и жители столицы могут стать зрителями праздничных концертов, подготовленных к Международному дню защиты детей, и сегодня, и завтра.

Популярное

Все
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Грани развития Алматы
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Под счастливым шаныраком
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Гены, память и искусство
Работать днем и ночью
Железное вдохновение
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
Посвящается театру
Опасное дно
Реальная помощь
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Летний маршрут
Раскраски на колесах
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Общество
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Общество
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бес…
Общество
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта …
Общество
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]