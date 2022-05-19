Любовницу мужа наказала за оскорбления в WhatsApp жительница ВКО

Жительницу Восточно-Казахстанской области привлекли к ответственности за нецензурную брань в WhatsApp в адрес жены любовника. За оскорбления она получила 60 часов общественных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Перед 8 марта на почве ревности жительница ВКО позвонила жене любовника, чтобы поговорить по поводу сложившихся отношений с ее супругом, но не сдержала эмоций и оскорбила собеседницу. Жена прервала разговор. Однако настойчивая девушка не переставала перезванивать, и жена вызвала участкового инспектора.

Потерпевшая сохранила аудиозапись и предоставила ее в суде. Суд признал любовницу виновной в совершении правонарушения и приговорил к 60 часам общественных работ. Она поставлена на учет в службе пробации и направлена в акимат для выполнения общественных работ. Ежедневно по 4 часа в день женщина занимается уборкой территории.

Инспекторы службы пробации ежедневно проверяют женщину по месту убираемой территории и по месту жительства. Общественные работы она выполняет без нарушения.